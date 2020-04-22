新冠疫情衝擊需求　農場主或將對豬實行安樂死

新冠疫情在全美肆虐，大多數經濟活動被迫停擺，使得民眾需求大減，繼奶農傾倒牛奶這一經典場景在美國上演后，各地的農場主也開始考慮對他們飼養的豬實施安樂死。

相關文章：中國首季自美國進口農產品增長逾倍 豬肉進口額飆17倍

據福克斯新聞本周報導，和很多其他行業一樣，養豬戶現在亦面臨供求失衡問題：受疫情影響，美國大量餐廳和學校等主要豬肉消費場所被關閉，但全美超過六萬戶的豬肉生產商依然在工作。美國豬肉生產者協會（The National Pork Producers Council）預計，由於豬肉價格暴跌，每頭生豬將給養殖者帶來約37美元的損失，到年底，豬肉生產商的損失或將達到50億美元。

相關文章：【豬肉廠】萬洲旗下美國史密斯菲爾德食品再有兩工廠需要關閉

通常而言，小豬出生後大約六個月，就達到上市重量，但目前 由於豬的供應已經超出了需求，養豬戶們正調整飼養方式，以試圖減慢小豬的生長速度。威斯康星州養豬戶、美國豬肉生產者協會Howard Roth稱，極端情況下，養豬戶會考慮對他們的小豬施行安樂死，他表示，這樣做實屬無奈之舉，「生豬在農場里無處可去，讓農民面臨悲慘的選擇。乳品生產商可以傾倒牛奶，水果和蔬菜種植者可以傾銷農產品，但是養豬戶沒有地方處理他們的豬。」

相關文章：【疫情搶豬肉】最大豬肉商確診關美國廠房 糧食危機添憂

儘管美國農業部（USDA）於上周五（17日）宣布了190億美元的農業疫情紓困計劃，包括直接購買價值30億美元的農產品、乳製品與肉品，以及向養豬戶直接支付16億美元，每人限額為25萬美元。惟美國豬肉生產者協會 認為，這些援助並不足以阻止家庭農場面臨破產，協會要求USDA擴大支持範圍到該行業的其他牲畜養殖戶，以避免出現農場合併和破產。

相關文章：【疫情搶豬肉】再集體感染 豬肉巨頭美國又一廠勢危

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！