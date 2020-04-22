【銀行捐錢】滙豐捐6000萬元抗疫　星展捐出5700萬元（第二版）

▲ 豐將夥拍幾家長期合作的慈善機構，包括香港社會服務聯會（社聯）、惜食堂、香港紅十字會，以及聖雅各福群會，提供短、中、長期的支援。

新冠肺炎疫情下，香港經濟活動大受打擊，陸續有銀行大額捐助香港社區，包括近期因不派息引起風波的滙豐宣布，捐出6000萬元，與慈善機構合作。星展也捐出約5700萬元，讓受疫情影響的長者及弱勢社群得到適切支援。

滙豐 （00005） 宣布，因應新型冠狀病毒對社區的影響，捐出6,000萬元抗疫，預期全港60萬人受惠。滙豐將夥拍幾家長期合作的慈善機構，包括香港社會服務聯會（社聯）、惜食堂、香港紅十字會，以及聖雅各福群會，提供短、中、長期的支援，由食物、抗疫物資，以至未來技能培訓。

解決社區燃眉之急的行動將包括派發6.5 萬個食物包、透過學校網絡供應1.3 萬個防疫用品包、提供兼職工作機會等；比較長遠的項目包括為4.3 萬名來自低收入家庭的人士提供災難應變、急救及預防疫症的訓練。

香港上海滙豐銀行有限公司副主席兼行政總裁王冬勝表示，滙豐是香港國際金融中心的重要部分，過去155 年，集團與香港一直並肩而行，無論順境、逆境，大家互相支持。抗疫是目前香港的當務之急，因此，滙豐除了盡力協助客戶，還加強與慈善機構合作，透過多個項目照顧社區的需要。

滙豐於3 月公布在全球多個市場一系列支援措施，並捐出2500 萬美元（約1.95 億港元）抗疫專項捐款，支援全球在醫療和社區的所需。

星展投放5,700萬港元 支援不同地區受疫情影響社區人士

另外，星展公布推出星展「Care more展愛同行」計劃捐出1050萬坡元（約5700萬港元），讓受疫情影響的長者及弱勢社群得到適切支援。

星展表示，該計劃為本地自負盈虧的非牟利組織「長者安居協會」增加超過2萬次的「一線通平安鐘」守護服務。此外，長者安居協會亦會為有需要的長者送出3萬個由星展香港採購自社企「加油香港」的「Care more抗疫包」，以防疫護理物品及食品送上關愛。公司與員工將以捐贈最少8,000個星展Care more食品包為目標。

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編輯：吳敏芳