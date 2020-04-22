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【追趕潮流】英女王94歲大壽　傳與王室成員舉行線上生日會

科技 11:44 2020/04/22

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英女王本月21日迎來94歲生日，今年她與菲臘親王會在溫莎城堡低調度過，並指將透過線上視像舉行生日派對。

新冠肺炎疫情持續，英國白金漢宮日前宣布，今年英女王伊利沙伯二世（HM Queen Elizabeth II）的生日慶祝活動將取消，包括祝壽禮炮，是自英女王登基以來首次。據英國《每日鏡報》報道，英女王本月21日迎來94歲生日，今年她與菲臘親王會在溫莎城堡低調度過，並指將透過線上視像舉行生日派對。

黑客暗網賤賣Zoom帳號　涉逾50萬名用戶

【Zoom安全疑雲】港大改用Microsoft Teams　學生組織發起罷Zoom抗議

威廉王子上周透露，英國王室成員擁有自己的Zoom群組，讓身處不同地方的王室成員保持聯絡。隨着Zoom被爆出私隱安全問題，如超過50萬個Zoom帳號在暗網中以賤價出售、會議傳送至中國內地伺服器、會議中途被入侵（zoombombing）等，多國學校及機構相繼停用，王室消息人士亦表示，自上周開始尋找其他安全的視像會議程式，讓皇室成員在線上相聚。

肯辛頓宮發推文慶祝英女王94歲生日。（Twitter截圖）

惟白金漢宮發言人未證實會否舉行線上生日派對，僅表示生日當天王室成員的所有通話、視訊都是私人的。查理斯王子和威廉王子已分別在Facebook向英女王送上祝福，肯辛頓宮也在Twitter貼上英女王與威廉伉儷的合照祝賀。

責任編輯：姚慧儀

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