▲ 【金正恩手術】美媒稱金正恩手術後或殘廢 南韓再否認

北韓領袖金正恩的身體狀況繼續令人關注。繼金正恩被指接受心血管手術後命危的報道傳出後,更有美媒報道指,金正恩在手術後可能殘廢。南韓政府再次否認報道指,指未有證據顯示金正恩健康出現問題。

美國全國廣播公司(NBC)報道指,有一名美國官員稱,金正恩日前接受過心血管手術,而在手術後金正恩可能會殘廢。

南韓總統辦公室向NBC指:

「我們確認金正恩主席目前在幕僚的陪伴下遊覽省區,我們未有發現有任何證據,證明他健康出現問題。即使朝鮮勞動黨、軍事部門或內閣亦沒有表現出任何緊急行動等特殊動作。我們相信,金正恩主席如以往一樣活躍。」

(We confirm that Chairman Kim Jong Un is currently touring provincial areas with his close aides and we do not detect evidences to support speculation about his ill health. Even North Korea’s Worker’s Party, military or cabinet aren’t showing any special movements such as emergency decree. We believe that Chairman Kim is active as normal as he has been.)

另外,美國國家安全顧問奧布萊恩(Robert O'Brien)接受霍士新聞(Fox News)訪問時指,美國正在密切監察金正恩的狀況。

而美國總統特朗普(Donald Trump)亦指,不清楚金正恩的健康狀況,但願金正恩安好。

南韓媒體《Daily NK》日前報道指,現年36歲的金正恩因過度吸煙、肥胖和過勞,在4月12日於香山郡金剛山一間醫院接受心血管手術,目前正在金剛山度假區休養治療。美國有線新聞網絡(CNN)昨日引述一名美方消息指,金正恩日前接受心血管手術後,情況十分危險。

