【美國疫情】密蘇里州告中國 學者轟「最後摭羞布」

美國疫情失控,新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)確診人數升破80萬,逾4.5萬人死亡下,美國政客加緊將矛頭指控中國。美國密蘇里州入稟美國法院控告中國,要求中國為美國疫情失控負責,是為美國首次有州份無視主權豁免,嘗試控告主權國家。美國法律學者坦言,此舉是美國政客「最後摭羞布」。

▲ 【新冠肺炎美國疫情】密蘇里州告中國 學者轟「最後摭羞布」

【美國疫情分佈】日增4萬確診破紀錄 累計82萬

疫情恐遠超想像 洛杉磯料實際染病高55倍

密蘇里州政府周二(21日)入稟美國聯邦地區法院,指控中國政府、中國共產黨「曲解、隱瞞」新冠肺炎嚴重程度,使密蘇里州蒙受經濟損失。

密蘇里州檢察總長施密特(Eric Schmitt)稱言,中國「向世界說謊」、堵住告密者、「沒有控制疫情散播」,「必須為行為負責」。

然而,美國法律制度如不少國家一樣,都設有主權豁免,保障了外國政府不會受到控告。美國法律學者認為,密蘇里州嘗試控告中國之舉只是政治把戲,不會成功。

耶魯大學國際法教授Lea Brilmayer表示,案件並不尋常,多數法官都會認為自己沒有司法管轄權,處理美國一個州份與一個主權國家的爭拗。她稱假如案件獲受理,美國國務院理論上會出手,向法官表明問題。

Lea Brilmayer認為,密蘇里州嘗試控告中國,只在於為美國抗疫失敗掩飾。她直指:

「這是應付政治問題的最後摭羞布。」

(This is a last-ditch effort to do something to respond to the political situation.)

芝加哥大學國際法教授Tom Ginsburg亦有類似看法,表示美國政界將矛頭指向中國具政治目的,旨在為共和黨於今年11月美國大選造勢。

Tom Ginsburg不諱言:

「很多右派都將焦點放在中國,以掩蓋美國政府自己的錯誤。」

(We are seeing a lot of people on the political right focus on the China issue to cover up for the U.S. government's own errors.)

美國傳媒此前披露,特朗普政府從今年年初開始,多番忽視官員和衛生系統專家警告,錯失控制美國疫情機會。特朗普本人亦一再公開淡化新冠肺炎疫情,到他3月中終於願意讓美國經濟實際上停轉時,美國疫情早已失控。

