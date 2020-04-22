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【美國疫情】密蘇里州入稟告中國中共 學者轟為美國錯誤摭醜

環球社會熱點 12:06 2020/04/22

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【新冠肺炎美國疫情】密蘇里州告中國 學者轟「最後摭羞布」

美國疫情失控，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）確診人數升破80萬，逾4.5萬人死亡下，美國政客加緊將矛頭指控中國。美國密蘇里州入稟美國法院控告中國，要求中國為美國疫情失控負責，是為新冠肺炎疫情下，美國首次有州份無視主權豁免，嘗試控告主權國家。美國法律學者坦言，此舉是美國政客「最後摭醜布」，成功機會渺茫。

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密蘇里州政府周二（21日）入稟美國聯邦地區法院，指控中國政府、中國共產黨「曲解、隱瞞」新冠肺炎嚴重程度，使密蘇里州蒙受經濟損失。

密蘇里州檢察總長施密特（Eric Schmitt）稱言，中國「向世界說謊」、堵住告密者、「沒有控制疫情散播」，「必須為行為負責」。

美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控

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然而，美國法律制度如不少國家一樣，都設有主權豁免，保障了外國政府不會受到控告。美國法律學者認為，密蘇里州嘗試控告中國之舉只是政治把戲，不會成功。

耶魯大學國際法教授Lea Brilmayer表示，案件並不尋常，多數法官都會認為自己沒有司法管轄權，處理美國一個州份與一個主權國家的爭拗。她稱假如案件獲受理，美國國務院理論上會出手，向法官表明問題。

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美國死亡人數恐大幅調高 擬包括療養院病亡者

Lea Brilmayer認為，密蘇里州嘗試控告中國，只在於為美國抗疫失敗掩飾。她直指：

「這是應付政治問題的最後摭醜布。」

（This is a last-ditch effort to do something to respond to the political situation.）

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芝加哥大學國際法教授Tom Ginsburg亦有類似看法，表示美國政界將矛頭指向中國具政治目的，旨在為共和黨於今年11月美國大選造勢。

Tom Ginsburg不諱言：

「很多右派都將焦點放在中國，以掩蓋美國政府自己的錯誤。」

（We are seeing a lot of people on the political right focus on the China issue to cover up for the U.S. government's own errors.）

特朗普轟無人早警告 記者：你講中國？

美國傳媒此前披露，特朗普政府從今年年初開始，多番忽視官員和衛生系統專家警告，錯失控制美國疫情機會。特朗普本人亦一再公開淡化新冠肺炎疫情，到他3月中終於願意讓美國經濟實際上停轉時，美國疫情早已失控。

共和黨執政多州復工 華府專家：恐得不償失

【停世衛撥款】特朗普慘被G7孤立 除美國齊撐世衛

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