【iMoney基金投資】轉倉差價非關鍵　拆解3175跌四成之謎

三星標普高盛原油ER期貨ETF（03175）昨晚發公告，指為避免基金Total loss，決定將持倉的6月期油合約全數轉換至9月期油。今早3175股價旋即下跌四成，令不少投資者擔心，是否因為9月合約(25.7美元)與6月合約(現時報13.7美元)的差價，導致今早股價下跌四成？

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其實正如文件所言，3175緊急轉倉對基金的直接影響只會是合約數目減少以及轉倉所需的交易成本。試想像，假設基金持有10張6月合約，總值137美元，轉換至9月合約後，未扣除交易成本，基金就會持有5張期貨合約及現金8.5美元，組合內的資產總值沒有減少，合約間的差價並非下跌的主因。

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那到底為何3175會於今早下跌四成?這便關係到轉倉的時機。三星表示，基金會於發布通告當刻開始轉倉，而據披露易資料顯示，發布通告的時間是昨夜22時58分，當時6月期貨已下挫四成至11元左右，所以在此時轉倉，其實是「先跌四成，後轉倉」，而非「因轉倉而跌四成」。