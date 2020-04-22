手機設備股齊跌　舜宇光學現挫3.7%　郭明錤料iPhone今季出貨按年跌最少2成

▲ 郭明錤最新報告，iPhone SE首周末預購勝預期，該機型將成本今季iPhone出貨關鍵驅動。

天風國際分析師郭明錤最新報告稱，新iPhone SE首周末預購優於預期。考慮到新冠肺炎疫情及消費降級，預計今季iPhone出貨量在2900至3200萬部，按年跌20%至25%。如果消費信心及購買實力於第三季恢復，料2020全年iPhone出貨量約為1.65億至1.75萬部，按年跌10%至15%。

華為昨公布首季業績，增速明顯放緩，也反映行業疲弱。

手機設備股相關股今日齊跌，瑞聲 （02018） 現挫2.96%，報36.05元；舜宇光學 （02382） 現挫3.7%，報103.9元；丘鈦科技 （01478） 現挫3.4%，報8.5元；比亞迪電子 （00285） 現挫4.3%，報16.02元；通達集團 （00698） 現挫3%，報0.485元。

郭明錤看淡iPhone第二季出貨量

郭明錤認為，SE為今季iPhone出貨關鍵驅動，預估SE出貨量為1200萬至1400萬部。即使目前SE供應鏈出貨預估1000萬部左右，但目前需求仍不明朗，至5月中旬或之後，才有較好能見度，而影響出貨預估的關鍵仍在於疫情改善。

他解釋，考慮到疫情與消費降級，悲觀地預測第二季iPhone為2900萬至3200萬部，按季倒退25%至30%，按年衰減20%至25%。此外，憂慮消費降級的影響，或將下調原本需求最強勁的iPhone 11出貨量預測。

另外，郭明錤預計，下半年新款6.1與5.4寸iPhone仍有機會在9月進入量產。

相關文章：【華為業績】華為首季收入1822億元 按年增1.4% 按季則倒退26.5%

全球知名手機品牌傳紛紛削減訂單 小米華為最少減2成

【小米華為】華為榮耀30系列開賣1分鐘銷售額破3億人幣 超越小米10系成績？

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯：陳華