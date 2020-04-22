【新冠肺炎】WhatsApp夥世衛推新Sticker　鼓勵在家隔離

▲ WhatsApp於官網宣布，與世界衛生組織合作推出「團結在家（Together at Home」」新貼圖集，鼓勵疫情期間為身邊人打打氣。

新冠肺炎全球肆虐，科企各出奇謀配合抗疫，WhatsApp早前亦作出一些改變，包括限制訊息轉發的次數，防止用家濫發不實資訊。WhatsApp昨（21日）於官網宣布，與世界衛生組織合作推出「團結在家（Together at Home」」新貼圖集，希望在家隔離這段孤獨日子中，能為身邊人打打氣。

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WhatsApp表示，對是次推出「團結在家」貼圖集感到高興，冀大家在疫情期間以及往後保持密切聯絡，並與關愛的人互相打氣，特別是正感到隔絕、孤獨、與恐懼的人。

該公司又指，貼圖不但有趣、富教育作用，以創意方式提醒人多洗手、保持距離、常運動，更能為醫療人員以及周遭的無名英雄喝采。同時突破語文、年齡、與其它各種障礙，提供9種語言翻譯的文字，包括阿拉伯文、法文、德文、印尼文、義大利文、葡萄牙文、俄文、西班牙文、土耳其文。此貼圖將隨WhatsApp最新版本推出。

責任編輯：姚慧儀

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