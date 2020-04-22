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【港股追蹤】世茂考慮分拆物管在港上市　未分拆物管房企有邊啲？

股樓投資 10:55 2020/04/22

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世茂房地產（00813）今早公布，正考慮分拆旗下物業管理服務及相關增值服務業務於香港獨立上市。該集團指，分拆上市詳情尚未落實，而且可能須取得相關監管機構的批准及符合市況，概不保證有關分拆上市將會進行或將於何時進行。世茂為內地10大、市值千億房企，相信認購反應會相當熱烈。而受消息刺激，物管股今日普遍向上，截至11時碧桂園服務（06098）升3%破頂。

近年不少物管公司紛紛來港上市，截至上月底已經有23間在港完成上市集資。不過不少大型的內房發展商其實仲未分拆旗下物管獨立上市。先講最近期的有在2月時傳出，藍籌股華潤置地（01109）將分拆物管上市，集資5億美元。公司未有正面回應，不過去年8月，在中期業績發布會上，就曾表示年內將啟動華潤物業科技上市安排。

而再近期的則有上月二綫內房商合景泰富（01813），有傳會上市籌15億元。2019年合景泰富物業管理收入10.14億元，按年增加79.3%，可見仍在高速增長。

相關文章：傳合景泰富分拆物管業務　在港上市籌15億元

再講大型股份，萬科（02202）旗下萬科物業就相當矚目。不過集團上月業績會上帶來壞消息，稱物業公司暫時沒有上市計劃，而且相當長的時間沒有計劃，相信投資者要等多陣。

相關文章：萬科去年多賺15％　暫無意分拆萬科物業　股價全日急插逾一成

當然焦點股仍不只一隻，頭三大房企融創中國（01918）亦未分拆物管，而集團亦已公開表態有意將其分拆，相信會引起認講潮。另外市值破2000億的龍湖（00960），以及市值逾千億中國恒大（03333）亦未分拆旗下物管。花旗就曾發表報告看好龍湖旗下物管。

 

撰文 : 投資組

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