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【油價走勢】3175期油ETF突轉倉9月股價照「腰斬」　3097跌12%（第三版）

金融經濟 16:43 2020/04/22

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三星資產指出，轉倉到9月期貨後，油價有可能維持當前走勢，即跌至零或負值，基金價值規模可能跌至零，投資者將損失全部投資（total loss）。

期油ETF F三星原油期（03175，俗稱3175）於昨晚截通告前最後一刻發布通告，臨時更改投資策略，將原本6月期油合約，改為轉倉至9月期油合約。3175今早低開逾4成，另一隻期油ETF FGX原油 （03097） 跌幅也達1成。

以全日收市價計，3175股價幾「腰斬」，股價跌46%，報1.79元，成交12.94億元，市值僅剩21.09億元。3097股價就跌12%，報1.65元，成交3530萬元。

3175期油ETF突轉倉9月期油　免投資者total loss

3175基金經理－三星資產運用（香港）指出，基金經理將採取防守策略，以保障投資者利益，避免在特殊情況下的損失，不過，壞處是若6月原油期貨反彈，投資者將無法享受升勢。

5月紐約期油負油價前夕，3175已轉倉6月合約，即使3175提前出手，由6月合約轉倉至9月合約時，依然承擔轉倉損失。

根據彭博報價，目前WTI 6月期油最新跌至12.77美元，而WTI 9月期油最新報24.88美元。

與3175不同，3097轉倉安排早列明，若每月期油轉倉時「正價差」溢價達0.5%或以上，就會轉倉同年12月份合約，所以3097現時持倉為12月紐約期油合約，令該ETF近日跌幅明顯較3175溫和。

（第二、第三版加入半日和全日股價表現）

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編輯：吳敏芳

期貨 ETF Ｆ三星原油期（03175） 轉倉 FGX原油（03097） 石油

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