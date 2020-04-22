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恒指低開253點　期油ETF3175瀉四成料續波動

股樓投資 09:50 2020/04/22

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隔晚原油價格未止跌，6月紐約期油曾瀉近7成，拖累美股表現，道指跌631點，報23018點，險守23000點水平。今早「三桶油」股價續向下，中石油（00857）跌1.8%；中海油（00883）跌2.2%；中石化（00386）跌1.3%。

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不過要數跌得最壯烈的肯定是原油ETF F三星原油期（03175）。昨晚公布會將6月期油合約轉至9月，即不再持有6月期油合約。股價今早即暴瀉四成跌42.5%，開報1.91元。不過即使將戰線延至9月亦不代絕對安全，若各國9月前未能解決需求、增產及儲油問題，到交收時油價隨時再插至零。公司明言最壞情況下，3175資產淨值會跌至零，而股東會承受total loss風險。此外，昨晚舉動亦可能面臨監管風險。

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其他股份方面，滙豐（00005）跌穿39元水平，低開1.8%，開報38.45元；騰訊（00700）亦跌穿400元，開報397元跌0.9%。

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撰文 : 投資組

石油 紐約 恒生指數 道瓊斯工業平均指數 滙豐控股（00005） 美股 ETF 紐約期油

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