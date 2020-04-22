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【國際期油】期油價格坐上過山車 石油ETF經不起市場考驗（訂戶專享）

金融經濟 12:49 2020/04/22

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國際石油期油價格坐上過山火，紐約期油5月合約昨日到期前一度狂瀉至-40美元，不單再掀動國際投資者的避險情緒，更凸顯期油價格大跌下，近年漸受市場歡迎的原油期貨產品全面失效。

...

欄名 : 交易講場

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騰訊拉升港股跌幅收窄　原油ETF 3175「腰斬」瀉五成（不斷更新）

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