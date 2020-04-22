【國際期油】期油價格坐上過山車 石油ETF經不起市場考驗（訂戶專享） 金融經濟 12:49 2020/04/22 分享： 國際石油期油價格坐上過山火，紐約期油5月合約昨日到期前一度狂瀉至-40美元，不單再掀動國際投資者的避險情緒，更凸顯期油價格大跌下，近年漸受市場歡迎的原油期貨產品全面失效。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【國際油價】黑天鵝撞作一團 拆解油價-40美元之謎（訂戶專享） 2020/04/21 【國際油價】黑天鵝撞作一團 拆解油價-40美元之謎（訂戶專享） 騰訊500元目標價漸成共識 ATM主導港股從此不一樣（訂戶專享） 2020/04/20 騰訊500元目標價漸成共識 ATM主導港股從此不一樣（訂戶專享） 【經濟重啟】美歐經濟漸重啟 隧道盡頭還要走多遠?（訂戶專享） 2020/04/17 【經濟重啟】美歐經濟漸重啟 隧道盡頭還要走多遠?（訂戶專享） 美銀行疫市撥備1900億 港銀高息恐難保（訂戶專享） 2020/04/16 美銀行疫市撥備1900億 港銀高息恐難保（訂戶專享） 基金經理911以來最悲觀 反成散戶趁高減磅機會（訂戶專享） 2020/04/15 基金經理911以來最悲觀 反成散戶趁高減磅機會（訂戶專享） 期貨 紐約期油 ETF產品 金價 紐約 孖展 芝加哥 石油 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入