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ASM太平洋首季少賺近8成　料次季訂單按季跌雙位數（第二版）

金融經濟 15:55 2020/04/22

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ASM太平洋首季新增訂單總額6.69億美元，按年增45.3%，按季多50.2%。

ASM太平洋 （00522） 公布首季收入33.8億元，按季少24%，按年跌7.6%；純利2359.6萬元，按季大削89.1%，按年減少78.6%，每股基本盈利0.06元。

ASM太平洋今日曾見82.75元，漲5%，截至15時42分，升幅收窄至3.9%，成交2.1億元。

季內，毛利11.33億元，按季跌26.8%，按年減少8.7%。半導體解決方案分部收入15.1億元 ，按季跌25.3%，按年跌1.6%；物料分部收入4億元，按季少22.3%，按年增1.3%；SMT解決方案分部收入14.7億美元，按季少23.1%，按年升15.1%。

不過，ASM太平洋首季新增訂單表現強勁，總額6.69億美元，按年增45.3%，按季多5成。截至3月底，現金及銀行存款結存 32.5億元，較去年底的23.3億元多。

預告第二季新增訂單按季跌

ASM太平洋預告，受新冠肺炎疫情爆發影響，第二季度新增訂單將按季錄雙位數跌幅，客戶在本季取態更為審慎，某些客戶要求將付運期推遲至第三季，但沒見大規模取消訂單要求。因此預料本季度收入將介乎5億美元至5.8億美元，毛利率介乎34.5%至36.5%。

首席財務總監黃梓達在業績會指，目前中國廠房已接近100%復產，但馬來西亞廠房因抗疫限制，僅允許一半員工復工。惟他強調，集團半導體解決方案、SMT解決方案業務在中國、德國、英國等地均有生產線，風險相對可控。

（第二版新增管理層評論）

相關文章：瑞銀財管籲增持A股 看好健保創新藥等

相關文章：ASM料首季中國產能減1/3

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編輯：吳敏芳、陳健婷

香港股票 業績公布 ASM太平洋（00522）

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