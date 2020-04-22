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【國際油價】3175期油ETF突轉倉9月期油 為何股價即瀉4成？ 

金融經濟 09:23 2020/04/22

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隔夜6月期油再急挫，期油ETF F三星原油期 （03175） 突發通告指，臨時更改投資策略，將原本6月期油合約，改為轉倉至9月期油合約，即不會再持有6月期油合約。

受消息拖累，F三星原油期今早開市急挫4成，報1.91元。

今早F三星原油期的股價表現，顯示市場正反映今次轉倉的影響。目前紐約期油6月合約價遠低於9月合約，6月合約現報價13.68美元，而9月合約25.71美元，差價逾4成。F三星原油期如要將資產由6月期油合約轉至9月合約，即虧損逾4成。

 

 

相關文章：3175期油ETF突轉倉9月期油　免投資者total loss


三星資產指出，在過去的一天內，6月合約的價格大幅下跌。6月合約價格有可能跌至零或負值，因此，繼續持有6月合約可能導致子基金和單位持有人蒙受重大損失。在最壞的情況下，子基金的資產淨值可能會下跌至零，而投資者可能會損失其在子基金的全部投資。因而將原本6月期油合約，改為轉倉至9月期油合約。

三星資產續指，管理人採取防禦性立場以保護投資者的利益，從而通過避免在特殊情況下的潛在損失。但缺點是假如6月合約的市場價格在未來反彈，投資者可能無法享受持有6月合約的任何好處。另外，轉倉到9月期貨後，油價有可能維持當前走勢，即跌至零或負值，基金價值規模可能跌至零，投資者將損失全部投資。

責任編輯：錢家鋒
 

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Ｆ三星原油期（03175） ETF 轉倉 紐約期油

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