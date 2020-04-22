原油ETF 3175瀉4成跌穿2元　平安好醫生、阿里健康逆市再破頂（不斷更新）

▲ 恒指黑期跌約320點 道指期貨跌35點（不斷更新）

原油價格未止跌，6月紐約期油曾瀉近7成，拖累美股表現，道指跌631點，報23018點，險守23000點水平。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開324點，開報23468點。

3175期油ETF突轉倉9月期油 免投資者total loss

【油價走勢】3175油ETF一買即輸 大戶齊搬50億入場輸剩39億

【港元強勢】金管局二度接錢 美國交易時段再注27.9億（第四版）

【11：19】紐約期油升幅收窄至9.2%，報12.63美元，布蘭特期油跌3.5%，報18.65美元。

【11：09】平安好醫生 （01833） 、阿里健康 （00241） 愈升愈有，兩股齊齊升逾5%破頂。

【10：39】東曜藥業 （01875） 逆市升3成，高見6.2元，為升幅最大股份。東曜藥業公布，TAB008的隨機III期臨床試驗最近達到預設主要終點，即比較TAB008和阿瓦汀（Avastin）療效。該集團將續如期推進TAB008新藥申請。

【10：31】內航股逆市上升，南航 （01055） 升2.9%；東航 （00670） 升1%；國航 （00753） 升1.5%。

至於國泰 （00293） 則續跌0.9%。

【10：20】港股跌幅收窄至約100點。

【10：11】騰訊 （00700） 倒升下，港股跌幅收窄至約165點，重上23600點水平。

【10：09】騰訊 （00700） 倒升0.1%，重上400元水平；美團 （03690） 亦升0.9%，試100元水平。阿里巴巴 （09988） 則仍跌0.8%。

【10：05】網上醫療股繼續逆市造好，平安好醫生 （01833） 再升4%，破頂高見113.8元；阿里健康 （00241） 升2.1%，破頂高見17.66元。

【09：57】滙豐 （00005） 進一步跌穿39元水平，投資者於38元水平排出「千人操」買盤。

【滙豐股價】滙豐未止跌股價穿39元 「千人操」38元整數價位排隊撈貨

【09：57】大市跌300點後跌勢踹定，指數跌幅最新收窄至約200點，報23584點。

【09：43】港股早段跌幅擴大至近300點，至23500點水平以下。

【09：40】ASM太平洋 （00522） 績後跌1%。ASM太平洋首季純利2359.6萬元，按季大削89.1%，按年減少78.6%。

ASM太平洋首季少賺近8成 新增訂單按年增45%

【09：39】手機孖寶下跌，舜宇 （02382） 跌3.4%；瑞聲 （02018） 跌3.1%。

手機設備股齊跌 舜宇光學現挫3.7% 郭明錤料iPhone今季出貨按年跌最少2成

【09：35】F三星原油期 （03175） 開市後跌幅擴大至45%，破底低見1.82元；FGX原油 （03097） 亦挫一成，分別為跌幅第1及第4位股份。

【油價走勢】3175期油ETF突改轉倉安排挫逾4成 3097亦跌逾1成

油價升幅收窄，紐約期油升15.8%，布蘭特期油升0.3%。

【09：35】翰森製藥 （03692） 跌3%，翰森製藥公布配售約1.3億股股份予獨立第三方，佔擴大後股本2.2%，每股配售價為26.75元，較昨日收市價折讓5.98%。

翰森製藥折讓約6%配股 集資約35億元

【09：30】ATM 3股阿里巴巴 （09988） 跌1.3%；騰訊 （00700） 跌0.5%；美團 （03690） 跌1%。

【09：26】油價續跌，三桶油向下，中石油 （00857） 跌1.8%；中海油 （00883） 跌2.2%；中石化 （00386） 跌1.3%。

【09：24】滙豐 （00005） 跌穿39元水平，低開1.8%，開報38.45元；騰訊 （00700） 跌穿400元，開報397元跌0.9%。

【09：21】原油ETF F三星原油期 （03175） 破底跌42.5%，開報1.91元。F三星原油期於昨晚截通告前最後一刻發布通告，臨時更改投資策略，將原本6月期油合約，改為轉倉至9月期油合約，即不會再持有6月期油合約。

【09：20】恒生指數低開253點，開報23540點。

【09：14】即月期指開報23502點，跌228點或1%。

【09：12】原油價格反彈，6月紐約期油報13.86美元，升2.29美元或19.8%；布蘭特期油報19.83美元，升0.5美元或2.6%。

【08：38】日經225指數跌361點或1.9%，報18919點；南韓KOSPI指數跌1.3%，報1855點。

【08：33】恒指黑期跌約320點，報23419點；道指期貨報22894點，跌35點。

【08：22】滙豐 （00005） ADR折合報38.25元，跌2.3%；騰訊 （00700） ADR折合報395.8元，跌1.2%。

【08：20】美國總統特朗普表示，他不知道金正恩的健康狀況如何，可能會著手核實情況。他表示，希望金正恩一切都好，指他們兩人之間關係良好。

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【07：50】石油生產商提醒特朗普政府表示，中國承諾2年時間購買524億美元美國原油，但落後於進度。早前石油行業及特朗普政府一直將注意力放在沙特阿拉伯及俄羅斯身上，現時則將矛頭轉向中國。

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【07：00】道指早段跌逾700點，一度失守23000點大關，道指最終跌631點，報23018點，跌幅2.7%；標指跌86點，報2736點，跌幅3.1%；納指跌297點，報8263點，跌幅3.5%。

港股ADR收報23468點，跌324點或1.4%；恒指夜期收報23418點，低水376點，成交28,558張。

道指跌631點港股ADR跌324點 6月紐約期油挫43%

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責任編輯︰梁浩碩