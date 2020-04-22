▲ 【油價走勢】石油生產商促美國向中國施壓 按承諾購買美國原油

原油供應過剩，原油價格持續下挫，石油生產商提醒特朗普政府表示，中國承諾2年時間購買524億美元美國原油，但落後於進度。早前石油行業及特朗普政府一直將注意力放在沙特阿拉伯及俄羅斯身上，現時則將矛頭轉向中國。

原油價格未止跌，6月紐約期油收報11.57美元，跌8.86美元或43%；布蘭特期油收報19.33美元，跌6.24美元或24%。

美國勘探與生產委員會（American Exploration and Production Council）致信美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer），敦促政府對中國採取強硬立場。

美國勘探與生產委員會執行長Anne Bradbury表示，中國於今年前幾個月，僅買入極少量美國原油，同時增加購買從沙特阿拉伯及俄羅斯的原油，指中國政府必須採取必要步驟，以維持作為美國可信賴的貿易伙伴的良好信譽，而不是增加從俄羅斯及沙特等國家的進口。

Anne Bradbury表示，行業正處於關鍵時刻，必須採取一切可能措施來減輕供過於求的影響，解決美國獨立生產商面臨的存儲能力問題，尤其是要讓中國承擔對美國的貿易義務。

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責任編輯︰梁浩碩