  • 23°C
香港時間 : 2020422日 (三) 08:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

道指跌631點港股ADR跌324點　6月紐約期油挫43%

金融經濟 07:29 2020/04/22

分享：

道指跌631點港股ADR跌324點　6月紐約期油挫43%

道指跌631點險守23000點
原油價格未止跌，6月紐約期油曾瀉近7成，拖累美股表現，道指早段跌逾700點，一度失守23000點大關，道指最終跌631點，報23018點，跌幅2.7%；標指跌86點，報2736點，跌幅3.1%；納指跌297點，報8263點，跌幅3.5%。

港股ADR跌324點
港股ADR收報23468點，跌324點或1.4%；恒指夜期收報23418點，低水376點，成交28,558張。

6月紐約期油跌43%
市場憂慮原油供應過剩，原油價格持續下挫，6月紐約期油收報11.57美元，跌8.86美元或43%，5月紐約期油則報10.01美元；布蘭特期油收報19.33美元，跌6.24美元或24%。

美滙指數升穿100水平
市場避險情緒升溫，資金流入美元避險，美滙指數升穿100水平，報100.21，升逾0.2%；歐元兌美元報1.0854；美元兌日圓報107.72。

美國10年期債息報0.566厘。

紐約期金跌1.4%
美元上升，金價下跌，紐約期金收報1687.7美元，跌23.4美元或1.4%。現貨金於1702美元水平。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯︰梁浩碩
 

欄名 : 金股滙行情

最新專欄文章 更多

金股滙行情 - 道指跌592點港股ADR跌204點　紐約期油跌至負數
2020/04/21
道指跌592點港股ADR跌204點　紐約期油跌至負數
金股滙行情 - 道指回升33點　港股ADR跌81點
2020/04/17
道指回升33點　港股ADR跌81點
金股滙行情 - 道指跌445點港股ADR跌208點　紐約期油創18年收市低
2020/04/16
道指跌445點港股ADR跌208點　紐約期油創18年收市低
金股滙行情 - 道指升558點港股ADR升43點 紐約期油挫一成
2020/04/15
道指升558點港股ADR升43點 紐約期油挫一成
金股滙行情 - 道指升779點港股ADR升142點 紐約期油升6%
2020/04/09
道指升779點港股ADR升142點 紐約期油升6%
美股 ADR 布蘭特期油 紐約期油 紐約期金 恒指夜期 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數 標準普爾500指數

上一篇文章

【國際油價】低油價受累股 還有長和？

下一篇文章

【港元強勢】金管局二度接錢　美國交易時段再注27.9億（第四版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【原油ETF】紐約期油合約正價差近4成 原油ETF撈底風險高？
【原油ETF】紐約期油合約正價差近4成 原油ETF撈底風險高？
【油價走勢】油價曾驚現負數　ETF規模過大成元兇？
【油價走勢】油價曾驚現負數　ETF規模過大成元兇？
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
6月期油低見6.5美元跌68%　恒指夜期收市跌312點（不斷更新）
6月期油低見6.5美元跌68%　恒指夜期收市跌312點（不斷更新）
【原油ETF】油價曾挫兩成原油ETF 3175破底　「千人操」買盤博撈底反彈
【原油ETF】油價曾挫兩成原油ETF 3175破底　「千人操」買盤博撈底反彈
【油價走勢】油價低見-40美元　5月期油瘋狂斬倉亦難甩手
【油價走勢】油價低見-40美元　5月期油瘋狂斬倉亦難甩手