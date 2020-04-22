道指跌631點港股ADR跌324點　6月紐約期油挫43%

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【國際油價】低油價受累股 還有長和？
道指跌631點險守23000點
原油價格未止跌，6月紐約期油曾瀉近7成，拖累美股表現，道指早段跌逾700點，一度失守23000點大關，道指最終跌631點，報23018點，跌幅2.7%；標指跌86點，報2736點，跌幅3.1%；納指跌297點，報8263點，跌幅3.5%。
港股ADR跌324點
港股ADR收報23468點，跌324點或1.4%；恒指夜期收報23418點，低水376點，成交28,558張。
6月紐約期油跌43%
市場憂慮原油供應過剩，原油價格持續下挫，6月紐約期油收報11.57美元，跌8.86美元或43%，5月紐約期油則報10.01美元；布蘭特期油收報19.33美元，跌6.24美元或24%。
美滙指數升穿100水平
市場避險情緒升溫，資金流入美元避險，美滙指數升穿100水平，報100.21，升逾0.2%；歐元兌美元報1.0854；美元兌日圓報107.72。
美國10年期債息報0.566厘。
紐約期金跌1.4%
美元上升，金價下跌，紐約期金收報1687.7美元，跌23.4美元或1.4%。現貨金於1702美元水平。
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責任編輯︰梁浩碩
欄名 : 金股滙行情