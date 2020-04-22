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【美股收市】紐約6月期油瀉逾4成 道指挫631點

環球經濟金融 05:06 2020/04/22

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紐約5月期油周一歷史性出現負數後，史詩式跌勢蔓延至6月期油，周二曾暴瀉68%。油價連續兩日暴瀉，拖累美股表現，道指早段跌逾700點，失守23000點大關，科技股及金融股沽壓大，幸尾市收復二萬三關。

另外，美國參議院達成4,840億美元（約3.78萬億港元）協議，支援中小企、醫院及病毒測試。

昨日結算的5月紐約期油，在跌至低見負16.74美元後轉正數，最後以每桶10.01美元結算，暴漲126%，周一史上首次收於負數，每桶報負37.63美元；交投最活躍的6月紐約期油也瀉68%，低見6.5美元，並3度觸發熔斷，最後挫43%，收報11.57美元，為1999年2月以來最低收盤價。

倫敦布蘭特期油則曾挫逾31%，創19年低位17.51美元，收報19.33美元為2002年以來低位，24.4%跌幅亦是1991年以來該期貨最大單日跌幅 。

道指早段跌708點，本港今晨4時，跌631點，報23018點，跌幅2.7%；標指跌86點，報2736點，跌幅3.1%；納指跌297點，報8263點，跌幅3.5%；Stoxx歐洲600指數收市跌3.4%。

標指11個板塊全軍盡墨，資訊科技股急挫4.1%最傷，金融及通訊服務股齊跌3.2%，醫療保健股跌3.1%，非必需消費品、原材料、工業及必需消費品均跌逾2%。

道指30隻成分股幾乎全綫下跌，埃克森美孚（美：XOM）和雪佛龍（美：CVX）兩大油企分別曾挫3.8%及5.2%。美國主要石油交易所買賣基金（ETF）United States Oil Fund（美：USO）曾跌34%。

大型科技股捱沽，微軟 （美：MSFT）跌逾4%，蘋果（美：AAPL）跌逾3%，思科（美：CSCO）及英特爾（美：INTL）亦跌4.7%及4.8%。

重磅股波音（美：BA）挫逾5%，金融股遭拋售，高盛（美：GS）跌3.7%、摩根大通（美：JPM）及美國運通（美：AXP）齊跌3%。

美滙指數升穿100關，持續走高至100.48，升幅0.5%。美債價升息跌，10年債息低見0.5394厘；美元強，金價軟，現貨金挫0.7%，報1,683.9美元。

美國參議院周二達成4,840億美元救助方案協議，其中3,200億美元為小企業薪資保護項目的追加注資，600億美元留給小貸款機構，750億美元為提供醫院援助，250億美元用於新冠病毒檢測。

表決通過後，眾議院最快將於本周四（23日）就該計劃進行投票。該計劃將用於幫助美國小企業應對新冠肺炎疫情帶來的經濟衝擊。


 

美股 標準普爾500指數 美滙指數 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數 紐約期油 布蘭特期油 疫情 美國參議院 新冠肺炎疫情

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