3175期油ETF突轉倉9月期油　免投資者total loss

▲ 3175期油ETF罕有在港交所中文平台，出英文通告，通知最新轉倉投資策略變動

期油ETFF三星原油期（03175，俗稱3175）於昨晚截通告前最後一刻發布通告，臨時更改投資策略，將原本6月期油合約，改為轉倉至9月期油合約，即不會再持有6月期油合約。管理公司三星資產運用（香港）指出，基金經理將採取防守策略，以保障投資者利益，避免在特殊情況下的損失，不過，壞處是若6月原油期貨反彈，投資者將無法享受升勢。

三星資產續指，上述做法是會增加追綜誤差，因為所持有的是9月期油合約，但同時指數將繼續追綜6月合約表現，另外，轉倉到9月期貨後，油價有可能維持當前走勢，即跌至零或負值，基金價值規模可能跌至零，投資者將損失全部投資（total loss）。

基金經理將密切留意情況，還考慮替代的解決方法，包括與指數公司討論更改指數的計算方法。

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編輯：譚志偉