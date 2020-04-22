【美股午市】紐約6月期油未止瀉 道指曾挫逾700點後跌幅收窄

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【美國疫情】特朗普將簽署行政命令暫停所有移民入境
紐約5月期油周一歷史性出現負數後，史詩式跌勢蔓延至6月期油，周二跌逾50%。油價連續兩日暴瀉，拖累美股表現，道指早段跌逾700點，失守23000點大關，午市跌幅略為收窄。
昨日結算的5月紐約期油，在跌至低見負16.74美元後轉正數；交投最活躍的6月紐約期油也瀉逾50%，低見10美元，並3度觸發熔斷。倫敦布蘭特期油則曾挫29%，創18年低位18.1美元。
道指早段跌708點，本港今晨1時30分，跌516點，報23134點，標指及納指跌80及248點，報2742及8312點；Stoxx歐洲600指數收市跌3.4%。
道指30隻成分股僅旅行者保險（Travelers Companies，美：TRV）股價升2.3%，埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM）和雪佛龍（Chevron，美：CVX）兩大油企分別曾挫3.8%及5.2%。美國主要石油交易所買賣基金（ETF）United States Oil Fund（美：USO）曾跌34%。
美滙指數升穿100關，持續走高至100.33，升幅0.4%。美債價升息跌，10年債息低見0.5394厘；美元強，金價軟，現貨金挫1.2%，報1,674.98美元。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|-516點
|23134點
|美國標指
|-80點
|2742點
|美國納指
|-248點
|8312點
|歐洲Stoxx 600指數
|-3.4%
|324.31點
|美匯指數
|+0.4%
|100.33
|歐元
|-0.1%
|1.0846美元
|日圓
|-0.2%
|107.84兌1美元
|美國2年債息
|微跌
|0.2014厘
|美國10年債息
|-3.9點子
|0.5659厘
|紐約期油
|由負轉正
|7.68美元
|倫敦布蘭特期油
|-25.4%
|19.08美元
|現貨金
|-1.2%
|1674.98美元
|＊截至本港今晨1時30分