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【美股午市】紐約6月期油未止瀉 道指曾挫逾700點後跌幅收窄

環球經濟金融 02:06 2020/04/22

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紐約5月期油周一歷史性出現負數後，史詩式跌勢蔓延至6月期油，周二跌逾50%。油價連續兩日暴瀉，拖累美股表現，道指早段跌逾700點，失守23000點大關，午市跌幅略為收窄。

昨日結算的5月紐約期油，在跌至低見負16.74美元後轉正數；交投最活躍的6月紐約期油也瀉逾50%，低見10美元，並3度觸發熔斷。倫敦布蘭特期油則曾挫29%，創18年低位18.1美元。

道指早段跌708點，本港今晨1時30分，跌516點，報23134點，標指及納指跌80及248點，報2742及8312點；Stoxx歐洲600指數收市跌3.4%。

道指30隻成分股僅旅行者保險（Travelers Companies，美：TRV）股價升2.3%，埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM）和雪佛龍（Chevron，美：CVX）兩大油企分別曾挫3.8%及5.2%。美國主要石油交易所買賣基金（ETF）United States Oil Fund（美：USO）曾跌34%。

美滙指數升穿100關，持續走高至100.33，升幅0.4%。美債價升息跌，10年債息低見0.5394厘；美元強，金價軟，現貨金挫1.2%，報1,674.98美元。

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 -516點 23134點
美國標指 -80點 2742點
美國納指 -248點 8312點
歐洲Stoxx 600指數 -3.4% 324.31點
     
美匯指數 +0.4% 100.33
歐元 -0.1% 1.0846美元
日圓 -0.2% 107.84兌1美元
     
美國2年債息 微跌 0.2014厘
美國10年債息 -3.9點子 0.5659厘
     
紐約期油 由負轉正 7.68美元
倫敦布蘭特期油 -25.4% 19.08美元
現貨金 -1.2% 1674.98美元
     
＊截至本港今晨1時30分    

美股 ETF 布蘭特期油 紐約期油 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數 標準普爾500指數 雪佛龍（Chevron，美：CVX） 埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM）

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