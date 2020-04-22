【iMoney基金投資】油價大跌3175或跌至零　提早轉入9月期油避險

三星標普高盛原油ER期貨ETF（3175）晚上發公告指，在過去的一天內，6月紐約期油合約的價格大幅下跌， 其價格或有可能跌至零或負值，故繼續持有6月期油合約或導致投資者蒙受重大損失，在最壞的情況下，ETF的資產淨值可能會下跌至零，而投資者可能會損失ETF中的全部投資。

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為應對極端市況，3175將倉內所有6月期貨合約轉至9月期貨合約，直至8月的預定持倉日轉倉至10月期貨。公告又指，轉倉或令ETF的追蹤誤差增加，而且截至周二(21日)，6月期貨的價格低於9月期貨，故持有合約的數量將會減少。

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公告又提醒，轉倉後，當前油市的走勢或會持續，而9月期貨的價格亦有機會跌至零或負值。截至周三(22日)凌晨33分，6月份期貨已跌至11.35元，跌幅為44.64%，至於9月份期貨報26.49元，跌幅11.29%。

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