【油價走勢】3175油ETF一買即輸　大戶齊搬50億入場輸剩39億

▲ 本港大戶入場賭油價反彈，3175ETF已吸資逾50億元。

油價在3月9日裂口急挫，香港股市近期最受觸目的一個投資工具，就是三星的原油期貨ETF，牌名F三星原油期 （03175） ，市場多以冧把稱呼，3175基金價格愈跌愈低，反而吸錢愈來愈多，自裂口急挫開始，累計吸52億元，反映市場賭性極濃。

據今日通告，資產淨值3.3472元，市場交易的基金價格3.87元，即市場價較基金淨值高16%，愈跌愈搶貨。

成交價方面，3175今日成交17億元，交投榜躍升至第7。3175於2016年4月29日登場，到今年的3月9日前，日均成交僅132萬元，在市場中毫不起眼。

直至3月9日油價裂口大跌，立即成為投資界寵兒，約兩月的日均成交便達4.6億元，大增348倍，近一周便有4日成交逾10億元。

資金瘋狂賭油價升值，相信令三星資產運用（香港）應接不暇，3月9日的基金規模，原本只得5521萬元，突然於接大戶訂單，一日之間，基金規模急增3倍至2.18億元。這只是接錢的序曲，隨後的約兩個月，最多單日吸資7.5億元，期內共吸資51.73億元。

不過，最新的基金規模僅為39.4億元，兩者的差距，即大戶輸錢的距離，不過，吸資之勢未止，今日通告披露，仍吸資4.6億元。

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