  • 26°C
香港時間 : 2020422日 (三) 00:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【油價走勢】3175油ETF一買即輸　大戶齊搬50億入場輸剩39億

金融經濟 00:10 2020/04/22

分享：

本港大戶入場賭油價反彈，3175ETF已吸資逾50億元。

油價在3月9日裂口急挫，香港股市近期最受觸目的一個投資工具，就是三星的原油期貨ETF，牌名F三星原油期 （03175） ，市場多以冧把稱呼，3175基金價格愈跌愈低，反而吸錢愈來愈多，自裂口急挫開始，累計吸52億元，反映市場賭性極濃。

據今日通告，資產淨值3.3472元，市場交易的基金價格3.87元，即市場價較基金淨值高16%，愈跌愈搶貨。

成交價方面，3175今日成交17億元，交投榜躍升至第7。3175於2016年4月29日登場，到今年的3月9日前，日均成交僅132萬元，在市場中毫不起眼。

直至3月9日油價裂口大跌，立即成為投資界寵兒，約兩月的日均成交便達4.6億元，大增348倍，近一周便有4日成交逾10億元。

資金瘋狂賭油價升值，相信令三星資產運用（香港）應接不暇，3月9日的基金規模，原本只得5521萬元，突然於接大戶訂單，一日之間，基金規模急增3倍至2.18億元。這只是接錢的序曲，隨後的約兩個月，最多單日吸資7.5億元，期內共吸資51.73億元。

不過，最新的基金規模僅為39.4億元，兩者的差距，即大戶輸錢的距離，不過，吸資之勢未止，今日通告披露，仍吸資4.6億元。

【油價走勢】拆解石油ETF 3175及3097跌幅大不同　原來關轉倉安排事！

【原油ETF】油價曾挫兩成原油ETF 3175破底　「千人操」買盤博撈底反彈

【油價走勢】拆解原油ETF跌幅大不同　3175全日跌逾7%、3097跌不足2%（第二版）

香港股票 Ｆ三星原油期（03175） ETF

下一篇文章

硬件股領跌納指跑輸　恒指夜期繼續低水逾300點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【原油ETF】油價曾挫兩成原油ETF 3175破底　「千人操」買盤博撈底反彈
【原油ETF】油價曾挫兩成原油ETF 3175破底　「千人操」買盤博撈底反彈
5月期油崩潰收報-37.63美元　夜期收市跌197點（不斷更新）
5月期油崩潰收報-37.63美元　夜期收市跌197點（不斷更新）
【油價走勢】油價低見-40美元　5月期油瘋狂斬倉亦難甩手
【油價走勢】油價低見-40美元　5月期油瘋狂斬倉亦難甩手
【油價走勢】油價曾驚現負數　ETF規模過大成元兇？
【油價走勢】油價曾驚現負數　ETF規模過大成元兇？
【油價走勢】拆解原油ETF跌幅大不同　3175全日跌逾7%、3097跌不足2%（第二版）
【油價走勢】拆解原油ETF跌幅大不同　3175全日跌逾7%、3097跌不足2%（第二版）
【原油ETF】紐約期油合約正價差近4成 原油ETF撈底風險高？
【原油ETF】紐約期油合約正價差近4成 原油ETF撈底風險高？