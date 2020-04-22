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【期油ETF】3175發行單位單日增44%　大戶齊搬50億入場輸剩21億（第二版）

金融經濟 18:54 2020/04/22

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本港大戶入場賭油價反彈，3175ETF已吸資逾50億元。

油價在3月9日裂口急挫，香港股市近期最受觸目的投資工具，就是三星的原油期貨ETF，牌名F三星原油期 （03175） ，市場多以冧把稱呼，3175基金價格愈跌愈低，反而吸錢愈來愈多，自裂口急挫開始，累計吸52億元，反映市場賭性極濃。

5月紐約期油黑天鵝式見負數，3175雖然月中已按例轉倉6月合約「避開一劫」，三星資產周二（21日）晚公布，主動修改原先被動管理的策略，提前轉倉至9月合約，但6月期油合約同樣暴跌，三星資產料未能避開，3175周三股價急插近半。

據報價系統資料，3175周三收市時市值僅餘21億元。

連日急插，3175發行單位不跌反升，反映有投資者持續申購。據3175周三發布通告，21日最新已發行基金單位17.04億個，較前一日11.78億個，大增44%。

油價暴跌後才大額吸資　日均成交千倍增加

成交價方面，3175周二成交17億元、周三成交12.9億元。3175於2016年4月29日登場，到今年的3月9日前，日均成交僅132萬元，在市場中毫不起眼。

直至3月9日油價裂口大跌，立即成為投資界寵兒，約兩月的日均成交便達4.6億元，大增348倍，近一周便有4日成交逾10億元。

資金瘋狂賭油價升值，相信令三星資產運用（香港）應接不暇，3月9日的基金規模，原本只得5521萬元，突然卻接到大戶訂單，一日之間，基金規模急增3倍至2.18億元。這只是接錢的序曲，隨後的約兩個月，單日最多吸資7.5億元，期內共吸資51.73億元。

不過，在反映周三股價表現前，3175基金規模已跌至29.3億元，兩者的差距即大戶輸錢的距離。

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編輯：譚志偉

香港股票 Ｆ三星原油期（03175） ETF

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