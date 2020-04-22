【香港FinTech】港產股票投資平台8 Securities　獲美國SoFi收購

▲ SoFi 行政總裁 Anthony Noto (左)及 8 Securities 聯合創辦人 Mathias Helleu (右)。(SoFi提供圖片)

以股票交易免手續費與智能投資顧問為賣點，吸引不少用戶的本地手機投資平台8 Securities，今日獲美國網上個人理財公司SoFi宣佈收購，8 Securities品牌將會重塑為「SoFi Hong Kong」。SoFi於2011年成立，以學生借貸平台業務起家，現時擁逾100萬名會員，是次收購為其在美國以外之首個國際據點，交易正等待監管當局審批。

SoFi行政總裁Anthony Noto表示，看好香港作為亞洲金融之都的創新水平，因而選擇香港作為首個國際市場據點。8 Securities聯合創辦人Mathias Helleu則指出，兩企均有意為年輕投資者打造更簡潔、更省時以及更實惠的手機投資方案。

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事實上，SoFi今年以來的動作積極，上月該企以12億美元收購另一家提供金融支付與戶口基建技術的FinTech公司Galileo。據科技傳媒TechCrunch報道，SoFi Hong Kong將會保留現時的交易及社交功能，並會在現有應用的股票、ETF投資分類之上，增設「在家工作」、旅遊等與新冠肺炎疫情影響較大的分類。

免佣交易 送美股吸新客

據新聞發布，SoFi Hong Kong將會提供完全免手續費的股票交易平台服務，可買賣超過 15,000 隻美股、港股及 ETF 基金，並保證免佣金、免平台使用費及免存倉費。該企同時宣布，將向所有以電子簽名開戶的新客戶，免費送出一整股股票，價值最高達100美元。

責任編輯：周俊霖

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