  • 25°C
香港時間 : 2020422日 (三) 02:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:星級理財

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【國泰救星】航企財困受惠者　中銀航空幾時可以「上機」？

股樓投資 01:36 2020/04/22

分享：

疫症令全球航空活動幾近停頓，不少大型航空公司收入停頓，資金開始出現周轉壓力，於是紛紛出售飛機予租賃公司，以先售後租方式租用飛機。機隊規模屬亞洲最大的中銀航空租賃(02588)，是近期其中一個大買家。

相關文章：【港股追蹤】【航空業寒冬】國泰3月載客量按年大跌九成　4月其中一日載客量僅剩300人

中銀航空近期後對兩大航空公司伸出援手。國泰航空（00293）早前公布，與中銀航空租賃建立飛機銷售及售後租回協議，出售6架波音777-300ER飛機，總代為7.038億美元（約55億港元），並會向中銀航空租賃售後租回相關飛機。國泰稱，交易乃財務安排，讓國泰將其飛機資產變現，交易所得款項將用作一般營運資金。近日國泰亦傳出，取消波音訂單，改為向中銀航空延長租約。

本周，集團再向聯合航空（United Airlines）購買6架波音787-9飛機及16架波音737-9 MAX飛機，合共22架飛機，並將飛機租回予聯合航空，但未有透露作價，預計交易於今年完成。預料兩宗收購，將助集團壯大機隊規模及租金收益。

中銀航空租賃形容，2020年首季「取得開門紅」，首季簽署購買共48架飛機的協議，其中38架已按長期租賃的方式租出， 餘下10架尚未租出的A320NEO飛機將於2023年至2024年間交付，已租出所有預期於2020年交付的飛機，並將繼續採取嚴謹的方法開展飛機投資活動。截至今年3月底止，中銀航空租賃擁有、管理或已訂購567架飛機。

相關文章：【大到不能倒】特朗普稱不許波音倒閉　國泰升7％　中銀航空勁彈19％

自3月見底後，中銀航空由33元飛上52.8元。一旦突破53元阻力，料確認技術轉好，可以追入。目標價可看65元，止蝕價則設於47元。

 

 

 

 

撰文 : 李尚毅

國泰航空（00293） 中銀航空租賃（02588） 經濟

下一篇文章

【iMoney美股戰報】納指跌逾3%　科技股跌幅超能源股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【北韓政局】金正恩傳手術後命危
【北韓政局】金正恩傳手術後命危
【貼錢送油】紐約期油歷史性跌至負數　拆解背後三大原因
【貼錢送油】紐約期油歷史性跌至負數　拆解背後三大原因
【見證歷史】紐約期油跌至4元　創三十年新低
【見證歷史】紐約期油跌至4元　創三十年新低
【青姐話】明日話今天 油金chok到癲！（足本版）
【青姐話】明日話今天 油金chok到癲！（足本版）
【iMoney大行點睇】【滙豐不派息】花旗料滙豐明年補派今年股息　預測股息率逾15厘
【iMoney大行點睇】【滙豐不派息】花旗料滙豐明年補派今年股息　預測股息率逾15厘
【iMoney基金投資】跌到落負數　撈油揀3175定3097？(第二版)
【iMoney基金投資】跌到落負數　撈油揀3175定3097？(第二版)