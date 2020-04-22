【國泰救星】航企財困受惠者　中銀航空幾時可以「上機」？

疫症令全球航空活動幾近停頓，不少大型航空公司收入停頓，資金開始出現周轉壓力，於是紛紛出售飛機予租賃公司，以先售後租方式租用飛機。機隊規模屬亞洲最大的中銀航空租賃(02588)，是近期其中一個大買家。

相關文章：【港股追蹤】【航空業寒冬】國泰3月載客量按年大跌九成 4月其中一日載客量僅剩300人

中銀航空近期後對兩大航空公司伸出援手。國泰航空（00293）早前公布，與中銀航空租賃建立飛機銷售及售後租回協議，出售6架波音777-300ER飛機，總代為7.038億美元（約55億港元），並會向中銀航空租賃售後租回相關飛機。國泰稱，交易乃財務安排，讓國泰將其飛機資產變現，交易所得款項將用作一般營運資金。近日國泰亦傳出，取消波音訂單，改為向中銀航空延長租約。

本周，集團再向聯合航空（United Airlines）購買6架波音787-9飛機及16架波音737-9 MAX飛機，合共22架飛機，並將飛機租回予聯合航空，但未有透露作價，預計交易於今年完成。預料兩宗收購，將助集團壯大機隊規模及租金收益。

中銀航空租賃形容，2020年首季「取得開門紅」，首季簽署購買共48架飛機的協議，其中38架已按長期租賃的方式租出， 餘下10架尚未租出的A320NEO飛機將於2023年至2024年間交付，已租出所有預期於2020年交付的飛機，並將繼續採取嚴謹的方法開展飛機投資活動。截至今年3月底止，中銀航空租賃擁有、管理或已訂購567架飛機。

相關文章：【大到不能倒】特朗普稱不許波音倒閉 國泰升7％ 中銀航空勁彈19％

自3月見底後，中銀航空由33元飛上52.8元。一旦突破53元阻力，料確認技術轉好，可以追入。目標價可看65元，止蝕價則設於47元。