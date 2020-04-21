【油價暴跌】巴菲特神話幻滅？去年斥百億美元投資油企損手

▲ 巴菲特投資了美國油企西方石油，後者股價年初至今跌近7成。

「股神」巴菲特（Warren Buffett）對石油行業素有研究，他最近一次對石油企業的投資，便是美國油企西方石油（美︰OXY）。不過，縱然股神經驗再豐富，恐怕也未曾料到油價會跌至負數。而當年巴菲特投資中石油 （00857） 勁賺7倍的傳奇，恐怕難以復製。

《彭博》資料顯示，今年首季，巴菲特共持有1893萬股西方石油，佔已發行普通股2.1%。另外，去年他亦以100億美元買入西方石油的優先股。由年初至今，西方石油的股價已累跌69.45%，巴菲特持有普通股的帳面虧損已達5.6億美元。

當年投資中石油賺7倍

提到巴菲特，就不得不提其買入中石油 （00857） 的經典一役。巴菲特在2002年及2003年買入中石油，當時中石油股價大約只2元下，其後在2007年股價達到12.44元時沽貨離場。

在巴菲特離場後，中石油曾一度升至18元，當時也有意見認為巴菲特「賣錯了」，結果2008年金融海嘯後，目前中石油股價仍不足3元。

巴菲特事後解釋為何能夠在低位買入中石油，他指自己對石油行業有所認識，認為當時中石油股價被嚴重低估，所幾便買入。而中石油亦是他第一隻投資的中國股票。

石油業已是夕陽行業?

巴菲特去年斥資100億美元買入西方石油的優先股，該批優先股可獲8%年利率的股息，相比之下西方石油發行10年期公司債利率是3.4%。值得注意的是，據外電報道，西方石油將會採取以股代息的方法來支付優先股的利息。

除此之外，西方石油還提供巴菲特8000萬股普通股的認股權證，這些認股證的行使價高達62.5美元，而目前西方石油股價已跌至11.6美元。

事實上，自美國頁岩油革命以來，原油供應已大幅增加。隨着未來技的發展，環保意識的提升，汽油恐續漸被其他能源取替，日漸普及的新能源車正是一例，未來石油行業的難幾重現昔日光輝。

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