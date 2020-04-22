【iMoney美股戰報】納指跌逾3%　科技股跌幅超能源股

美股三大指數跌幅擴大，道指跌657點，報22992點，跌幅2.75%；標指跌91.04點，報2729點，跌幅3.3%；納指跌330點，報8230點，跌3.86%。紐約6月期油每桶報11.26美元，跌幅擴大至逾45%。

油組代表正透過電話會議討論油市危機，據悉或立即據提前進行石油減產，而不是從5月1日開始。美國得州石油監管部門亦正進行會議，惟在減產量上意見分歧，有委員傾向減產每日100萬桶石油，有委員卻質疑減產的成效果，減產投票或推遲至下月5日。較早時，美國總統特朗普稱會戰略石油儲備增加高達7500萬桶，美國能源部長布魯耶特稱將增加石油儲量至10億桶。

石油股跌勢稍為收窄，惟多隻納指科企跌幅一度超越能源股。國際商業機器（IBM）公布上季收入跌逾3%、盈利減少26%，股價跌近6% ；Amazon（ AMZN）跌3.1%；Tesla（ TSLA）跌7.13%；Apple（AAPL）跌3.36%；微軟（MSFT）跌4.36%；

個別股份，Beyond Meat（BYND）股價升4%，星巴克與Beyond Meat合作在中國推出人造肉產品，星巴克將於本周在中國推出一份新的人造肉午餐菜單，周二開始發售；可口可樂（KO）跌2%，雖然第一季度業績超預期，但4月至今全球銷量下降約四分之一，首季收入按年跌1%至86億美元。