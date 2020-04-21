【iMoney美股戰報】紐約6月期油跌3成　道指開市跌逾500點

美股期指開市前大幅下跌，道指跌524點，報23125點，跌幅2.22%；標指跌49點，報2773點，跌幅1.76%；納指跌81點，報8479點，跌0.96%。

紐約6月期油每桶報14.22美元，跌30%；5月期油則升回0美元水平以上；布蘭特期油亦跟跌22%，每桶報19.86美元。石油股大跌，康菲石油（COP）跌5.4%，斯倫貝謝（SLB）跌3.4%，哈利伯頓（HAL）跌1.7%，埃克森美孚（XOM）跌2.2%，雪佛龍（CVX）跌4.92%。美國原油基金（USO）恢復交易，現報3.02美元，跌19.47%。

美國總統特朗普表示計劃為石油及天燃氣企業提供資金援助。較早時，他曾表示將擴大美國戰略石油儲備量，購入多達7,500萬桶原油，並稱有信心可以令到油價回復至適當的價格。

相關文章：【iMoney美股戰報】美國原油基金暫停交易 一度跌逾兩成

#即睇iMoney全新網站【imoneymag.com】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！