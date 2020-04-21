紐約期油出現破天荒的負油價，打破市場對油價的一貫認知。雖然紐油跌至負數，部分原因與5月份紐油期貨轉倉有關，但基於疫情在全球仍持續，即使轉了6月期油合約，紐油在嚴重供過於求下，重回負數的可能性仍大。除非疫情有明顯改善，否則負油價恐成為紐油的新常態。

現時6月份紐約期油合約仍處於約20美元水平，愈接近年底，紐約期貨價格愈高，因此不少人認為，當紐油完成轉倉，油價便會重拾正常水平。

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美國原油庫存最快5月首周滿負荷

不過，現時新冠肺炎疫情在全球擴散，疫情的發展仍是未知之數，即使有國家開始逐步解封部分城市的經濟活動，市場仍憂慮會出現第二波的疫情爆發，意味經濟復蘇步伐必然緩慢，因此全球對原油的需求必然不及疫情爆發之前，原油市場的供求關係或會繼續失衡。

其次，由於原油需求大減，貯藏額外原油的庫存需求便相應大增。高盛指，截至上周五，美國奧克拉荷馬州的儲油重鎮庫欣（Cushing）庫存已達77%，相信最快5月首周便會達至滿負荷。

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美國供應大削OPEC+減產成效

由於貯藏原油成本不低，加上目前要尋覓原油貯藏庫並不容易，在儲存空間限制下，難以找到原油買家，故此持有紐油長倉合約投資者出售合約的誘因便加大，因若持有長倉合約至到期，投資者便要接貨，自行尋找位置貯藏原油。

第三，雖然石油輸出國組織（OPEC）及俄羅斯等的產油國願意自5月起減產，但美國頁岩油生產商近年受惠於新的壓裂技術，不斷開採大量石油，令美國成為能源淨出口國，任何油組等（OPEC+）產油國的減產而留下的缺口，將會被美國供應取而代之，大幅削弱減產的成效。

隨美國成為原油淨出口國，紐約期油價格近年與原油庫存量關係愈趨密切。疫情下原油需求難以在一時三刻大幅改善，面對庫存可用容量愈趨緊絀下，油價沽壓沉重，紐油負油價或更常出現。

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記者：陳韻妍