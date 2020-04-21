【疫市營商】製造業受重挫　畢馬威：增加現金流可捱下去

▲ 綜合所知的企業情況，一家公司無盈利仍能生存數年，但無現金則會倒閉。（資料圖片）

新冠肺炎疫情令企業銷售下跌，連帶增加現金儲備的壓力。畢馬威會計師事務所財務咨詢及重組服務合夥人呂綺雯指出，企業在衝擊下應增加現金流，例如申請港府的「百分百擔保特惠貸款」，盡量做到有13周的現金儲備。

呂綺雯解釋，綜合所知的企業情況，一家公司無盈利仍能生存數年，但無現金則會倒閉。她建議，從事製造業者增加現金流的方法，可從客戶、信用，以及開具發票和現金回收方面進行。包括分析和了解顧客付款行為，更嚴格的現金回收程序。她舉例，從事酒店設計的公司，員工的銷售關鍵績效指標（KPI）只與佣金掛勾，但公司後續收款則無關。所以她建議公司可將員工KPI與佣金及收款掛勾，令相關員工繼續跟進個案，增加公司現金流。她又指出，增加現金流的處理涉及跨部門運作，故建議應由市場部、銷售部及其他管理層一同處理和配合。

企業受疫情影響，訂單下跌，或會考慮轉用較便宜和優惠多的新原材料供應商，以減低成本。她認為與新供應商合作，將承受更多風險，品質未必合符預期。惟簽署新供應商時，可嘗試延長付款期，盡量增加企業現金流。

一直以來，企業只要提早付款，都有機會享折扣優惠。企業在疫情時需要更多現金儲備，即使不更換新供應商，財務受壓時亦可考慮延長付款期。不過她重申，例如延長付款期、轉用其他供應商，均有機會令供應商的現金流壓力大增，出現結業潮更令供應鏈截斷，企業作出任何決定前，都需審慎考慮。

記者：馬意文

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