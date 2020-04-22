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【疫市營商】烘焙店迫爆　哪裡還買到烘焙用具？

商業 08:30 2020/04/22

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不少烘焙店擠滿人，其實除了烘焙店，連鎖店如日本城、IKEA及百佳，都有烘焙用具購買。（朱悅瀅攝）

新冠肺炎疫情下，港人在家抗疫「變身廚神」，自行烘焙蛋糕及麵包，使不少烘焙店擠滿人，食材及用具亦供不應求。除了烘焙店，連鎖店如日本城、IKEA及百佳，其實都有烘焙用具購買。

【疫市營商】在家抗疫整蛋糕　烘焙店食材被購光生意急增逾2成

【日本疫情】日烘焙材料持續短缺　甜心烘焙：若進入緊急狀態更嚴峻

日本城罕有加入戰團，於其「易購點」電子購物屏幕推出烘焙必備工具打蛋器，德爾5段速度手提打蛋器售179元，即日至4月26日可於易購點預購，門市取貨期為4月27日至5月8日；適瑪小白鯨手提打蛋器售169元，易購點預售期由即日至5月5日，門市取貨期為5月6日至5月13日。

日本城推出烘焙必備工具打蛋器。（日本城Facebook圖片）

IKEA除了有家具電器，亦有22款烘焙用具可供購買，包括麵粉轆售39.9元、糕餅掃售12.9元 、餅模6件售39.9元、麵粉篩售29.9元。

除了烘焙用具，百佳網店更設烘焙及甜品用料，有171件貨品，有藍莓鬆餅粉、朱古力餅粉、班戟粉、自發粉、水磨粘米粉、高中低筋麵粉等，買滿600元免運費即日送貨。

【疫市營商】港人留家煮食　家電銷量升2成增入貨

責任編輯：朱悅瀅

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