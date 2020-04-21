中銀人壽：次季銷售前景不明朗 推5款手機銷售保險產品

▲ 中銀人壽執行總裁鄧子平（右）指次季保險銷售存較大不確定性

疫情期間港府推出跨境人流管制措施，內地客來港數目銳減，連帶拖累保險銷售。中銀人壽執行總裁鄧子平表示，踏入次季後，除了出入境管制影響內地客投保外，聚會人數亦受限制，對今季保險銷售帶來較大影響，業務存在較大不確定性。

他預期，內地客投保最快要疫情過後才有改善，但內地客僅佔中銀人壽約一成，衝擊相對輕微。

面對環球利率下行，鄧子平表示，美元長債利率走低對提供保證回報的保險產品帶來一定壓力，但同時部份企業債仍能提供較高利差，公司會將透過檢討投資策略及產品結構應對問題，呼籲市民如認為保險產品利率吸引，可以及早認購。

另外，中銀香港 （02388） 個人數字金融產品部副總經理（投資及保險）周國昌指出，該行去年起已於手機平台推出10款保險產品，今明兩季將再推出5款產品，未來亦會繼續增加產品數目。他又透露，今年首季手機銀行活躍客戶數目按季增兩倍。

中銀香港於手機銀行推出合資格延期年金計劃，供投保人遙距投保。此產品接受40歲或以上人士認購，供款期5年，保單年期為15年或20年；視乎保單年期及保單貨幣，保單期滿時內部回報率將為2.63%至3.05%。

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