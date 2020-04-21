  • 26°C
香港時間 : 2020421日 (二) 21:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

中銀人壽：次季銷售前景不明朗 推5款手機銷售保險產品

金融經濟 20:58 2020/04/21

分享：

中銀人壽執行總裁鄧子平（右）指次季保險銷售存較大不確定性

疫情期間港府推出跨境人流管制措施，內地客來港數目銳減，連帶拖累保險銷售。中銀人壽執行總裁鄧子平表示，踏入次季後，除了出入境管制影響內地客投保外，聚會人數亦受限制，對今季保險銷售帶來較大影響，業務存在較大不確定性。

他預期，內地客投保最快要疫情過後才有改善，但內地客僅佔中銀人壽約一成，衝擊相對輕微。

面對環球利率下行，鄧子平表示，美元長債利率走低對提供保證回報的保險產品帶來一定壓力，但同時部份企業債仍能提供較高利差，公司會將透過檢討投資策略及產品結構應對問題，呼籲市民如認為保險產品利率吸引，可以及早認購。

另外，中銀香港 （02388） 個人數字金融產品部副總經理（投資及保險）周國昌指出，該行去年起已於手機平台推出10款保險產品，今明兩季將再推出5款產品，未來亦會繼續增加產品數目。他又透露，今年首季手機銀行活躍客戶數目按季增兩倍。

中銀香港於手機銀行推出合資格延期年金計劃，供投保人遙距投保。此產品接受40歲或以上人士認購，供款期5年，保單年期為15年或20年；視乎保單年期及保單貨幣，保單期滿時內部回報率將為2.63%至3.05%。

相關文章：

宏利香港推兩款新儲蓄保險產品

中銀人壽：首季新造保費按年增雙位數 封關影響次季浮現

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態
一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

疫情 金融 銀行 中銀香港（02388） 香港 銷售 保險產品 出入境管制 延期年金 年金

上一篇文章

【油價走勢】庫存無需求減　負油價恐成紐約期油新常態？

下一篇文章

【餐飲寒冬】譽宴擬以20萬代價出售酒樓　全面退出中式酒樓及婚禮業務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【原油ETF】油價曾挫兩成原油ETF 3175破底　「千人操」買盤博撈底反彈
【原油ETF】油價曾挫兩成原油ETF 3175破底　「千人操」買盤博撈底反彈
【油價走勢】拆解原油ETF跌幅大不同　3175全日跌逾7%、3097跌不足2%（第二版）
【油價走勢】拆解原油ETF跌幅大不同　3175全日跌逾7%、3097跌不足2%（第二版）
【油價走勢】油價曾驚現負數　ETF規模過大成元兇？
【油價走勢】油價曾驚現負數　ETF規模過大成元兇？
【原油ETF】紐約期油合約正價差近4成 原油ETF撈底風險高？
【原油ETF】紐約期油合約正價差近4成 原油ETF撈底風險高？
5月期油崩潰收報-37.63美元　夜期收市跌197點（不斷更新）
5月期油崩潰收報-37.63美元　夜期收市跌197點（不斷更新）
【油價走勢】油價低見-40美元　5月期油瘋狂斬倉亦難甩手
【油價走勢】油價低見-40美元　5月期油瘋狂斬倉亦難甩手