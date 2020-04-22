舖市爆蝕讓潮 投資者撈底須考慮兩大因素

疫情下物業價格回調，商舖買賣成交中，蝕讓個案愈來愈多，那即使減價，是否仍是投資時機?

舖位蝕讓個案多，包括中環、土瓜灣等地區

疫情下商舖市況最差時間未到，投資者或觀望至下半年較佳

民生區3厘舖，相對穩健

近期整體商舖買賣未算暢旺，不過因減價效應下，成交少許反彈。但翻查資料，不少商舖成交，原業主持貨多年仍要蝕讓離場。如土瓜灣譚公道一舖位以2100萬易手，原業主持貨6年帳面蝕100萬離場。另一宗為中環邊線地段卑利街，原業主5年前以2,400萬元購入，月初以1,500萬元沽出，勁蝕約900萬離場。

土瓜灣譚公道地舖2100萬易手 帳面蝕讓100萬元

從近月商舖蝕讓的個案中，多有一個共通點，是業主於2010至2015年購入，亦即零售舖市高峰期。其後受網購興起、社會事件及新冠肺炎多路夾擊下，零售氣氛極差，業主大幅減價出售，導致多宗蝕讓。

論到時機，理論上舖市最差時況仍未完全反映，畢竟在疫情下，很多商戶包括零售及餐廳經營困難，目前只是「死頂」，不排除在經濟環境轉差下，再出現倒閉潮，舖位交吉情況未算最差，故價格上似乎尚有調整空間，入市人士宜觀望多一點。當然，若遇上個別業主大幅減價，甚至遠低於市價，說不定有商機。

投資舖位先要了解舖位特色及地段，由於食肆仍是網購難以取化，如果商舖有來去水設備，可經營餐廳，租戶選擇上較靈活，投資價值較高。地段方面，民生區始終較穩定，在疫情下最受衝擊是旅遊地區，乏遊客及高消費群，舖租跌幅驚人。近兩星期，本港疫情緩和，不難發現假日期間，民生區人頭湧湧，餐廳多要排隊入座，街市、超市生意理想，可見無論經濟環境好與壞，日用品需求始終存在，民生區舖因涉及租金較低，交吉風險較低，若回報率3厘以上仍穩陣。但日後整體大市回勇，這些舖位升值能力或巳跑輸。

記者：梁建國

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▲ 疫情下商舖市況最差時間未到，投資者或觀望至下半年較佳