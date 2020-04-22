【餐飲寒冬】譽宴擬20萬賣酒樓股價跌逾4%　甩手綜合負債7320萬

▲ 譽宴計劃退出中式酒樓及婚禮業務市場。

譽宴 （01483） 發公告指，將以20萬元代價出售旗下全資附屬譽宴集團（香港）投資有限公司全部股權，其在香港經營兩家中式酒樓。交易完成後，譽宴亦會終止經營中式酒樓及婚禮業務。受消息拖累，譽宴今跌逾4%。

董事會表示，目標集團的財務表現不佳，截至去年底止兩個年度分別錄得淨虧損，綜合負債淨額達7320萬元。考慮到香港去年下半年社會動蕩及新型冠狀病毒大流行帶來的激烈市場競爭，及中式酒樓及婚禮業務日益嚴峻的營運環境，出售事項是減少虧損及套現於目標集團的投資之良機，能夠專注於其他更具盈利能力的業務的發展。

譽宴將出售項目予獨立第三方周家進，集團表示，由於減少7320萬元負債以及出售項目的20萬元的收益，交易完成後，撇除出售事項的開支，集團將錄得出售收益約7340萬元，而所得款項將用作一般營運資金。

譽宴在香港有4間「譽宴‧星海」及「星海薈」酒樓，其中位於銅鑼灣及觀塘的分店已於去年底售予上述獨立第三方。

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編輯：袁諾曦