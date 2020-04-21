  • 26°C
香港時間 : 2020421日 (二) 21:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【餐飲寒冬】譽宴擬以20萬代價出售酒樓　全面退出中式酒樓及婚禮業務

金融經濟 20:52 2020/04/21

分享：

譽宴計劃退出中式酒樓及婚禮業務市場。

新冠肺炎疫情令本港餐飲業的生意一落千丈。譽宴 （01483） 發公告指，將以20萬元代價出售旗下全資附屬譽宴集團（香港）投資有限公司全部股權，其在香港經營兩家中式酒樓。交易完成後，譽宴亦會終止經營中式酒樓及婚禮業務。

董事會表示，目標集團的財務表現不佳，截至去年底止兩個年度分別錄得淨虧損，綜合負債淨額達7320萬元。考慮到香港去年下半年社會動蕩及新型冠狀病毒大流行帶來的激烈市場競爭，及中式酒樓及婚禮業務日益嚴峻的營運環境，出售事項是減少虧損及套現於目標集團的投資之良機，能夠專注於其他更具盈利能力的業務的發展。

譽宴將出售項目予獨立第三方周家進，集團表示，由於減少7320萬元負債以及出售項目的20萬元的收益，交易完成後，撇除出售事項的開支，集團將錄得出售收益約7340萬元，而所得款項將用作一般營運資金。

譽宴在香港有4間「譽宴‧星海」及「星海薈」酒樓，其中位於銅鑼灣及觀塘的分店已於去年底售予上述獨立第三方。

相關文章：【零售寒冬】香港零售管理協會：5大最「硬淨」拒減租業主係...？

【限聚令】限聚令延長14日零售、餐飲普遍受壓　佐丹奴跌逾4%

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

編輯：袁諾曦

 

香港股票 譽宴集團（01483） 疫情 新冠肺炎疫情 餐飲

上一篇文章

中銀人壽：次季銷售前景不明朗 推5款手機銷售保險產品

下一篇文章

【油價走勢】低油價負油價料持續長時間　一文看清基金券商點評（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【原油ETF】油價曾挫兩成原油ETF 3175破底　「千人操」買盤博撈底反彈
【原油ETF】油價曾挫兩成原油ETF 3175破底　「千人操」買盤博撈底反彈
【油價走勢】拆解原油ETF跌幅大不同　3175全日跌逾7%、3097跌不足2%（第二版）
【油價走勢】拆解原油ETF跌幅大不同　3175全日跌逾7%、3097跌不足2%（第二版）
【油價走勢】油價曾驚現負數　ETF規模過大成元兇？
【油價走勢】油價曾驚現負數　ETF規模過大成元兇？
【原油ETF】紐約期油合約正價差近4成 原油ETF撈底風險高？
【原油ETF】紐約期油合約正價差近4成 原油ETF撈底風險高？
5月期油崩潰收報-37.63美元　夜期收市跌197點（不斷更新）
5月期油崩潰收報-37.63美元　夜期收市跌197點（不斷更新）
【油價走勢】油價低見-40美元　5月期油瘋狂斬倉亦難甩手
【油價走勢】油價低見-40美元　5月期油瘋狂斬倉亦難甩手