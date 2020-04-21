【全球大流行】美國選秀節目《American Idol》　用iPhone遙距完成製作！

▲ 據外媒AppleInsider報道，最新一季的美國選秀節目《American Idol》（美國偶像）將會用iPhone遙距合集節目參賽者的影片，完成製作！

新冠肺炎疫情演變成全球大流行，就連影視工作亦受影響。其中最新一季的美國選秀節目《American Idol》（美國偶像），早前就因為民眾須保持社交距離抗疫的關係，節目製作停擺無期。不過據外媒AppleInsider報道，美國全國廣播公司（ABC）及該節目的原創公司Fremantle Media將會用iPhone遙距合集節目參賽者的影片，完成製作！

報道指，FremantleMedia公司娛樂節目總裁、《American Idol》節目主持人Trish Kinan日前構思以iPhone拍攝，讓其擁有45人的團隊遙距主持節目。而美國全國廣播公司的高級副總裁亦表示，正與蘋果公司合作，繼續完成該節目。

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預計iPhone 11 Pro Max拍攝

《American Idol》的參賽者、主持人Ryan Seacrest、評審包括Katy Perry、Luke Bryan及Lionel Richie在內，均會獲發最新款式iPhone，估計為iPhone 11 Pro Max，及燈光設備等，以協助劇組遙距拍攝。

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責任編輯：張寶燕

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