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【疫市營商】高級肉店推自製早餐懶人包　趁母親節為媽媽煮早餐

商業 10:30 2020/04/22

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Feather & Bone將於5月4日至10日，推出全新Cook-at-Home自製早餐懶人包，可輕易炮製班尼迪蛋早餐，售248元。（Feather & Bone提供圖片）

疫市下，零售大受影響，市民節日消貴亦變得審慎，高檔品牌仍不易過，母親節將至，不少品牌趁節日推出新產品吸客。近期多了市民在家避疫「變身廚神」，高級肉類專門店Feather & Bone將於5月4日至10日，推出全新Cook-at-Home自製早餐懶人包，讓子女可於母親節，為媽媽送上愛心英式水煮蛋早餐。

【疫市營商】SOGO吸客消費　明起推1元及買一送一優惠

Feather & Bone Cook-at-Home 自製早餐懶人包內已包含所需新鮮材料、簡易指示及一瓶Roza’s荷蘭醬，可輕易炮製班尼迪蛋早餐，售248元，於各分店（荃灣西、灣仔、半山、中環、西營盤、跑馬地、清水灣）及網店有售。

Feather & Bone亦將於5月10日，為各位到餐廳用餐的媽媽，提供免費有氣酒一杯以及Chocolate & Love手工朱古力。

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責任編輯：朱悅瀅

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