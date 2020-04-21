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港匯觸強方保證　金管局入市沽15.5億港元　

股樓投資 19:18 2020/04/21

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港元匯價在下午觸及強方保證7.75水平，按聯繫匯率機制，金管局買入美元，沽出15.5億港元，是2015年以來首度「買美元、沽港元」，周四（23日）香港銀行體系結餘將增至606.34億港元。

由於美國近月接連減息至零，但本港未有跟隨減息，令港美息差擴闊，致有資金進行套息交易，令港元需求增加，港匯因而轉強。

至於何謂強方保證？

聯匯在1983年實施以來，曾數度修訂改善機制。2015年時，金管局限制港匯在7.75至7.85兌1美元之間浮動，並把7.75港元水平定為「強方兌換保證」，而7.85港元水平則為「弱方兌換保證」，以穩定聯繫滙率。當觸及「強方兌換保證」時，金管局便會向持牌銀行買入美元、沽出港元；當觸及「弱方兌換保證」時，金管局則買入港元、沽出美元。

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撰文 : 李兆明

經濟 港元 強方保證 聯繫滙率

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