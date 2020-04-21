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【俄羅斯疫情】普京收中國1.5億個口罩 稱兩國屬朋友

環球社會熱點 19:00 2020/04/21

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俄羅斯的新冠肺炎疫情惡化，俄羅斯總統普京和官員召開視像會議時提到，已收到來自中國的1.5億個口罩，形容中國為俄羅斯的朋友，又指俄羅斯會繼續增加國内的口罩生産數量，以應付疫情下的龐大需求。

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俄羅斯塔斯社（TASS）報道，普京（Vladimir Putin）於會議上表示，俄羅斯正與外國夥伴進行積極合作，以取得更多口罩。普京形容中國為朋友，指當中國在2月因疫情而遇到困難時，俄羅斯曾向中國寄出200萬個口罩。

普京更表示：

我們至今已經通過不同渠道，收到來自中國的1.5億個口罩。

（We have received to date 150 mln masks from China through different channels.）

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普京又表示，俄羅斯國内亦會增加口罩等醫療用品的產量，指俄羅斯在3月初每日約生産120萬個口罩，4月底可增至每日生産350萬個口罩，日後更將增至每日750萬個。

普京指出，俄羅斯已進口170萬套防護服，另外有200萬套防護服是由中國進口。他預期國內生產可由3月中的每日生産6,000套，於4月底擴大產量至每日2萬套，並預計於5月可每日生産超過10萬套。

俄羅斯周二（21日）表示，該國於過去24小時再增5,642宗確診病例，全國累計增至52,763人確診，死亡人數累計456人。

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俄羅斯總統普京和官員召開視像會議時提到，已收到來自中國的1.5億個口罩，形容中國為俄羅斯的朋友。

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