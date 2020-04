【俄羅斯疫情】普京收中國1.5億個口罩 稱兩國屬朋友

俄羅斯的新冠肺炎疫情惡化,俄羅斯總統普京和官員召開視像會議時提到,已收到來自中國的1.5億個口罩,形容中國為俄羅斯的朋友,又指俄羅斯會繼續增加國内的口罩生産數量,以應付疫情下的龐大需求。

俄羅斯塔斯社(TASS)報道,普京(Vladimir Putin)於會議上表示,俄羅斯正與外國夥伴進行積極合作,以取得更多口罩。普京形容中國為朋友,指當中國在2月因疫情而遇到困難時,俄羅斯曾向中國寄出200萬個口罩。

普京更表示:

我們至今已經通過不同渠道,收到來自中國的1.5億個口罩。

(We have received to date 150 mln masks from China through different channels.)

普京又表示,俄羅斯國内亦會增加口罩等醫療用品的產量,指俄羅斯在3月初每日約生産120萬個口罩,4月底可增至每日生産350萬個口罩,日後更將增至每日750萬個。

普京指出,俄羅斯已進口170萬套防護服,另外有200萬套防護服是由中國進口。他預期國內生產可由3月中的每日生産6,000套,於4月底擴大產量至每日2萬套,並預計於5月可每日生産超過10萬套。

俄羅斯周二(21日)表示,該國於過去24小時再增5,642宗確診病例,全國累計增至52,763人確診,死亡人數累計456人。

