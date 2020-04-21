【疫市營商】網購平台Pinkoi逆市出招　斥500萬元加碼宣傳+推線上行銷教學

▲ 設計購物網站Pinkoi執行長兼共同創辦人顏君庭早前宣布，對平台上的設計師提出6大承諾，為設計品牌吸納客戶。 （Pinkoi提供）

新冠肺炎疫情全球肆虐，零售市道重挫，獨立設計品牌更大受影響。設計購物網站Pinkoi執行長兼共同創辦人顏君庭早前宣布，對平台上的設計師提出6大承諾，包括5月底前將投入超過500萬港元的廣告費用，為設計品牌吸納客戶。

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即使在疫情期間，Pinkoi仍會擴大投資。網站將會於5月底前投入2000萬元新台幣（約515萬港元）的廣告費用，在Google、Facebook、Instgarm、Twitter及Criteo等線上廣告平台為網站的品牌宣傳，並不會向品牌徵收額外宣傳費用。

下調管理費、提供網上課程

同時，由即日至6月底，Pinkoi將全面降低管理費，新台幣300元以下訂單的成交管理費 由原本的「15%+新台幣15元手續費」，減至「5% + 新台幣15元 手續費」。網站希望藉此幫助單筆成交利潤較低的品牌、商品，以更彈性的方式與Pinkoi共度時艱。

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另一方面，Pinkoi團隊將持續規劃並提供線上輔導資源，包含文字教材、設計館工具指引、線上教學課程。網上課程將包括品牌經營、跨境銷售等內容，使設計品牌做好準備。

另外，Pinkoi也與順豐聯盟合作，讓設計師採月結運費的方式，延後運費支出，為品牌儲備更穩定的現金流。除了針對設計師方面，Pinkoi亦帶動網站會員的消費意欲。網站將不間斷推出主題式線上活動，及各式站方優惠，然後透過Pinkoi的官方宣傳渠推薦各類設計商品。

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責任編輯：葉泳珊

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