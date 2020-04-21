【金管局接錢】金管局2014、2015年接錢 港股表現如何？

▲ 金管局上次接港元買盤是2015年，當年恒指全年累跌1690點。

港滙觸發7.75強方兌換保證，金管局隨之「接錢」向銀行體系注入15.5億元。翻查紀錄，金管局對上在2014及2015年均有接錢，當年金管局累計注資共3000億港元，銀行體系結餘高達4260億港元，惟敵不過A股股災，未能刺激大市走勢。

港股大時代

2014年，隨着港股派息高峰期，金管局於7月及8月接錢，累計接753億元，恒指於兩月累升1551點。

2015年港股大時代，內地2014年底減息後引發牛市，惟港股未有動靜，直至中證監允許公募基金透過滬港通機制南下，港股即升到28000點水平。

港股上升後，外圍資金即趁勢湧入，4月累計吸資715億元，惟A股即股災，大市未有進一步向上，「接錢」動力未算明顯。

其後9月、10月再接錢，可惜A股氣氛欠佳，恒指到2016年2月的18278點才見底。

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編輯︰侯景成

