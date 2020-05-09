【油價負數】布蘭特期油急挫 會否同樣變負數？

▲ 周一（20日），紐約期油價格史上首次陷入負數，不少人好奇，這個歷史時刻會否在布特蘭原油交易上重演？（法新社）

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續，石油短線需求反彈無望，油價低殘，令人憂慮布蘭特期油會否步上紐約期油後塵，價格跌至負數。但答案是，不用擔心，應該不會的。

紐約期油價格史上首次陷入負數，4月20日低見每桶負40.32美元，源於5月份紐約期油合約於4月21日到期結算，投資者不想持有實貨下，過去數個交易日急於出貨，到了周一甚至是只求脫手而不問價格，寧願貼錢予買家散貨。

不少人好奇這個悲慘場面，會否在每逢月底到期結算的倫敦布特蘭原油期貨重演。

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商品期貨合約每月結算一次，而6月份布蘭特期油合約將在下周四結算，只較5月份紐約期油的結算日遲10天。

以上月油市的恐慌程度，若一方受壓，另一方也應受拖累。惟布蘭特期油的跌勢，明顯沒有紐約期油般劇烈，當時跌約10%，跌幅反而較接近交投量第二高的7月份紐約期油。

紐約期油價格陷入負數的慘況，不太可能在布特蘭期油身上重演，一切源於兩者與別不同的交易方式。

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紐約期油主要是美國原油的計價基準，是現今環球商品期貨市場中，其中一種以實物交易的期貨合約。這意味期貨合約到期後，合約持有人須將一桶桶美國石油現貨搬回家，而且每張合約涉及1,000桶原油。

其他實物交易期貨，還有同屬紐約商業交易所（NYMEX）的天然氣、汽油等能源期貨，芝加哥商業交易所（CME）的牛隻、玉米、小麥、大豆等農產品期貨，以及紐約商品交易所（COMEX）的黃金、白金等金屬期貨。

雖然上述期貨均是熱門的交投項目，但據統計，最終以實物結算的商品期貨合約，只佔環球期貨市場交投量的2%。

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事實上，大部分期貨市場的參與者，也是買賣圖利的炒家，尤其紐約油為交投最活躍的商品期貨市場，每日平均交投基本上是布蘭特期油的5倍。

正因不是每位參與者也有合規格的空間存放大量石油，故期貨合約臨近結算時，炒家們就有巨大出售壓力。

現時油市出現嚴重供過於求，有關拋售情況自然變本加厲，有交易員直言，紐約期油周一跌至負數時，市場是一個買盤都沒有；有實際用油需要的煉油廠，那刻甚至揚言「送給我也不要，貼錢給我才會考慮」。

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這遑論美國石油庫存已連續12周增加，可供存放石油的倉庫佔用率高達7成，加上運輸成本，租倉儲油隨時貴過貼錢送給人。這正好解釋紐約油價周一為何愈跌愈急，最終跌至負40美元如此誇張。

相反，全球近3分之2原油作計價基準的布蘭特期油，提供以現金結算的選項，即期貨合約到期時，合約持有人可獲期油同等價值的現金，而不一定是一桶桶石油實物。

再者，布蘭特期油有全球數個交收地點可供選擇，不像紐約期油規定於俄克拉荷馬州的庫欣（Cushing）交收，令收貨人可因應不同原油倉庫的使用情況，選擇最適合自己的交收地點。

既然沒有儲存問題，也有折現選項，在現行制度下，紐約期油跌至負油價的情況，自然不會在布蘭特期油身上出現。

當然，布蘭特期油會否一如紐約期油般暴瀉，甚至改寫歷史新低至0.01美元，卻是你我也難以預料的事。

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