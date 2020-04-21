【零售寒冬】香港零售管理協會調查：零售商眼中五大減租力弱地產商

▲ 香港零售管理協會調查指，按受訪公司的意願，他們認為最欠缺獲得合理租金紓緩的業主為和記黃埔地產有限公司。(資料圖片)

新冠肺炎疫情下，本港零售業仍然處於寒冬。香港零售管理協會上周發布一項調查，指出有超過8成受訪零售公司反映目前獲得業主減租程度不足夠。故此，協會在是次調查亦特別訪問了曾作出回覆公司，了解他們於問卷調查期間對業主及地產商在租金紓緩的意見。

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和記黃埔地產排首位

據香港零售管理協會該份調查指出，超過一半的回覆公司認為「獲得業主適切的減租」是最能夠幫助公司渡過當前難關的措施。然而，有84%零售公司反映，目前獲得業主減租程度不足夠，包括減租覆蓋率、減租幅度和持續時間，仍遠遠不能紓緩虧損以維持經營。

按受訪公司的意願，他們認為最欠缺獲得合理租金紓緩的業主為和記黃埔地產有限公司，其他按次序分別為領展資產管理有限公司、新世界發展有限公司、新鴻基地產發展有限公司及華懋集團。不過，該會強調，由於回覆公司提及的全港大小地產商和個別業主眾多，不能盡錄，故只列出首五位。



呼籲所有大小商舖業主擴大租金減免

協會再次呼籲商舖業主與零售商共渡時艱，履行企業社會責任，擴大租金減免至有效水平，包括免底租、只按營業額抽成，並至少維持6個月; 或減租不少於一半 (例如跟隨政府75%的減租幅度)，並至少維持6個月 。

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責任編輯：蘇穎琪

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