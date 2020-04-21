Switch現安全漏洞？大批玩家投訴帳戶被異常登陸

▲ 在Switch熱潮興起之際，有大批用家發現其任天堂帳戶出現異常登陸情況，或涉及安全漏洞。

新冠肺炎疫情擴散，民眾均選擇留在家中抗疫，加上熱門電玩《集合啦！動物森友會》（簡稱《動物之森》）及《Ring Fit 健身環大冒險》推出，帶動任天堂遊戲機Switch銷量急升。不過在Switch熱潮興起之際，有大批用家發現其任天堂帳戶出現異常登陸情況，或涉及安全漏洞。

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任天堂新聞站LootPots創辦人Pixelpar昨在Twitter發布文章，稱自己的任天堂賬號被黑客入侵，一夜之間多次被他人在異地登入，共收取了47封任天堂的賬戶登錄通知郵件。他補充指，相信自己所使用的的密碼強度夠大，而且從沒使用過電腦網頁版登入，不存在自行外洩密碼問題。

▲ 任天堂新聞站LootPots創辦人Pixelpar稱，自己的任天堂賬號被黑客入侵，一夜之間多次被他人在異地登入。

該Twitter發布後，隨即引來大批任天堂玩家議論，亦有不少玩家在Twitter及Reddit報告遇到同樣問題。值得注意的是，Pixelpar的Twitter發布後，任天堂官方就發佈公告，稱eShop信用卡支付功能暫時下架，未知是否與是次事件有關。但任天堂依然沒有正面回應相關事件。

Pixelpar建議出現異常情況的玩家，解除PayPal與帳號連結，定時更換密碼並開啟雙重驗證，慎防中招機會。

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責任編輯：曾曉汶

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