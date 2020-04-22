【國際油價】低油價受累股 還有長和？

國際油價大波動，5月份紐約期油價格見-40美元，令市場震驚。油價受壓，市場關注油企盈利受壓，長和 （00001） 持有加拿大油企赫斯基（Husky）約40%股權，赫斯基上季業績已見紅，現時油價深不見底，赫斯基業績更難改善，長和亦無可避免受拖累。

赫斯基上季累長和虧60億

國際油價亂局愈演愈烈，更見史上首次的負價格，即賣家貼錢沽售期油合約，令市場更關注油企的業績。赫斯基上季績業已令市場失望，長和 （00001） 在2月底時公布，赫斯基確認上季除稅後非現金資產減值及其他支總額為23億加元（約134億港元），集團所佔虧損份額將計入2019年業績，就EBITDA而言，集團所佔非現金虧損約59.83億港元。

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赫斯基上季的業績，季內業績錄虧損23.41億加元，而上年同期則為盈利2.16億加元，盈轉虧主要因為要進行23億加元非現金資產撥備及其他支出。其中季內，赫斯基亦錄得12億加元經營虧損。

油價續跌 赫斯基業績難看好

回顧去年下半年，紐約期油價格主要在50至60美元水平徘徊。在該水平，赫斯基業績已見弱勢。油價由今年由以來持續急挫，6月期油現跌至20元美水平，即較去年下半年跌約6成，在低油價環境，赫斯基首季業績只會更差。而分析預期油價今年內難見起色。

赫斯基業績難看好，將拖累長和業績表現，事實上今年以來長和股價走弱，年初以至累跌25%，跑輸大市。長和去年全年業績反映，未計及赫斯基該23億加元非現金資產撥備及其他支出，其EBITDA佔長和整體約為8%；計及該虧損後，赫斯基貢獻的EBITDA為3%。而2018年度赫斯基的EBITDA貢獻為11%，即貢獻逐減少。

責任編輯：錢家鋒

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