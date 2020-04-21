【疫市營商】SOGO吸客消費　明起推1元及買一送一優惠

▲ SOGO特別舉行35周年賞，於4月22日至4月28日期間，精選產品享1元換購優惠、買一送一優惠等。（SOGO網站圖片）

疫情及限聚令下，港人減少外出，為刺激消費，崇光百貨（SOGO）特別舉行35周年賞。第一輪於4月22日至4月28日期間，精選產品享1元換購優惠、買一送一優惠等。

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期間凡於SOGO CLUB 16樓單一購物滿淨值300元，即可以優惠價1元換購指定貨品1件，包括出前一丁麵、大阿蘇牛乳、Loacker威化餅等，每單一發票最多可換購貨品5件。此外，SOGO Rewards會員累積購物滿淨值2,500元，可享買一送一優惠，銅鑼灣店有湯包、梅酒等；尖沙咀店有消毒殺菌清潔劑等。(按此了解更多)

港人在家煮食令小家電需求增。尖沙咀店的小家電亦有減價，6L真空燜燒鍋連1.5L真空控溫手斟壺、微波保鮮盒及玻璃茶壺，由原價2,722元減至1,088元；多功能tacook電飯煲售698元。

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精選產品亦將於崇光網上商店同步發售。推廣期內，銅鑼灣店的崇光超市將延長營業時間至晚上9時。

責任編輯：朱悅瀅

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