【美國疫情】有醫生遭減薪4成 醫院不合資格申援助致財困

▲ 美國多間醫院未能獲政府資助,陷入財困,醫生被減人工。

美國疫情持續,新型冠狀病毒確診感染個案以每日2萬多宗速度不斷增長,最新增至近80萬宗。嚴峻疫情下,醫生可謂站在抗疫最前綫,冒險照顧病人,但美國多州醫院因疫情收入大減,卻無法申請資助,遂下調醫生薪水,減幅最高達4成,收入蒸發近半。

美國哥倫比亞廣播公司(CBS)向全國各地急症室醫生了解,發現多個州分有醫生被減薪,最多達4成。美國著名非牟利醫院Mayo Clinic急症部門主席西蒙(Leslie Simon)及其團隊情況較佳,薪金僅減10%。

西蒙指大家都要還學貸,要為讀大學的子女付學費,又要供樓,形容曾為此感到不開心(go through the stages of grief),但稱明白院方決定。疫情之下,醫院經營受衝擊,預期將出現30億美元的巨額虧損。

美國聯邦政府已推出的薪酬保障計劃(Paycheck Protection Program,PPP)幫助企業,但美國不少醫院因名義上隸屬州政府,不符合申請資格,無法獲得這筆重要資助。

摩根大通表示,大部分醫院過半收入來自非緊急手術,卻因疫情陷停頓,醫院頓失財源,此外,公眾因擔心受感染避免就醫,急症室使用亦急降,加劇入不敷支問題。

醫院削減醫生工作時數應對,有急症室醫生透露,急症室人手縮減情況嚴重,輪值醫生數目由4個降至1個,要1人獨自應付40張床。西蒙坦言,部分人手本已極為緊張的急症室,影響尤其嚴重,有可能被迫關閉。

