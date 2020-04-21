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【美國疫情】有醫生遭減薪4成 醫院不合資格申援助致財困

環球經濟金融 18:24 2020/04/21

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美國多間醫院未能獲政府資助，陷入財困，醫生被減人工。

美國疫情持續，新型冠狀病毒確診感染個案以每日2萬多宗速度不斷增長，最新增至近80萬宗。嚴峻疫情下，醫生可謂站在抗疫最前綫，冒險照顧病人，但美國多州醫院因疫情收入大減，卻無法申請資助，遂下調醫生薪水，減幅最高達4成，收入蒸發近半。

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美國哥倫比亞廣播公司（CBS）向全國各地急症室醫生了解，發現多個州分有醫生被減薪，最多達4成。美國著名非牟利醫院Mayo Clinic急症部門主席西蒙（Leslie Simon）及其團隊情況較佳，薪金僅減10%。

西蒙指大家都要還學貸，要為讀大學的子女付學費，又要供樓，形容曾為此感到不開心（go through the stages of grief），但稱明白院方決定。疫情之下，醫院經營受衝擊，預期將出現30億美元的巨額虧損。

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美國聯邦政府已推出的薪酬保障計劃（Paycheck Protection Program，PPP）幫助企業，但美國不少醫院因名義上隸屬州政府，不符合申請資格，無法獲得這筆重要資助。 

摩根大通表示，大部分醫院過半收入來自非緊急手術，卻因疫情陷停頓，醫院頓失財源，此外，公眾因擔心受感染避免就醫，急症室使用亦急降，加劇入不敷支問題。

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醫院削減醫生工作時數應對，有急症室醫生透露，急症室人手縮減情況嚴重，輪值醫生數目由4個降至1個，要1人獨自應付40張床。西蒙坦言，部分人手本已極為緊張的急症室，影響尤其嚴重，有可能被迫關閉。

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