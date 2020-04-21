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【限聚令】健身室繼續停業14日　10萬元資助僅夠交租

商業 18:23 2020/04/21

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GO24 Fitness目前所有會籍亦有延期，視乎最終的停業日數。（資料圖片）

自新冠肺炎在健身室爆發後，健身室亦受「限聚令」監管，今日亦延長停業14日。於香港有３個據點的GO24 Fitness，坦言現金流受壓，但暫未有計劃削減會所。

【限聚令】酒吧停業近1個月　促政府提供一筆過15萬元資助

GO24 Fitness創辦人之一陳匡俐表示，目前希望盡量留住員工，亦發放固定月薪，冀維持他們的生計。不過，她亦坦言，若然情況持續，或考慮要求員工放無薪假。

據陳匡俐透露，目前所有會籍亦有延期，視乎最終的停業日數。加上GO24 Fitness無合約制，以月費形式運作，故現金流特別受壓。雖然早前政府曾公布對於因抗疫措施而停業的公司，派發10萬元資助，但她指出，對於面積2000多呎的健身室而言，10萬元資助約足夠支付租金，幫助不算大；特別是現時未知何時可重新開業。

雖然現時難料疫情何時完結，不過GO24 Fitness稱目前無意刪減分店，反而繼續與業主洽談減租等。同時，該健身室亦有考慮申請政府的百分百擔保特惠貸款，以應對目前危機。

【限聚令】撤銷食肆入座率限制　小店：對大型餐廳才有幫助

【限聚令】「限聚令」延長14日　餐飲業冀逐步放寬人數限制及期限

記者：葉泳珊

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