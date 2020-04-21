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【美國疫情】佐治亞州確診升仍復工 為助特朗普選情

環球政治 18:23 2020/04/21

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美國的新冠肺炎疫情持續，但南部佐治亞州等多州仍復工，有醫療專家憂慮現時復工仍過早，憂慮疫情反彈。美國總統特朗普一直希望加快復工挽救經濟，以助其總統大選選情，外界批評喬治亞州於疫情未完全穩定下提早復工，是犧牲民眾健康來作政治賭注。

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【美國疫情】共和黨執政多州復工 福西：過早或得不償失

美國南部多個共和黨控制州份，配合特朗普重啟經濟，包括南卡羅來納州、田納西州、佐治亞州、內布拉斯加州和德州。華府首席傳染病專家福西（Anthony Fauci）警告，過早復工或得不償失。但特朗普希望成功連任，復工復產挽救經濟成爲其能否勝選的關鍵。

屬共和黨的佐治亞州長坎普（Brian Kemp）宣布，由周五（24日）起重開美甲店、健身室等店舖，餐廳、戲院等場所則料於下周一（27日）重開。佐治亞州的復工計劃，甚至較特朗普（Donald Trump）本來提出於5月1日復工的計劃更進取。

根據佐治亞州政府的統計數字，該州周一（20日）單日增幅雖跌至36宗，但累計增至約1.93萬宗，仍較月初的約9,400宗增約1倍，確診增幅僅於最近3日回落，未完全趨向緩和，不符合白宮對各州重開前14日的病例有持續下降的指引。

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美國前政府顧問及醫學專家賴納（Jonathan Reiner）指，佐治亞州病毒檢測陽性率為23％。再加上該州的檢測率相對較低，可能仍有不少患者未確診。但作廣泛檢測的德國平均檢測陽性率僅為7%，只僅於周一逐步放寬讓小型商店重開。賴納指佐治亞州的疫情並未減輕，批評坎普執意宣布復工等同瀆職（dereliction）。

坎普承認復工或令確診人數上升，但他表示復工是考慮到經濟：

我認為這是正確時機及正確方式，而並非只是任由企業破產。

（I think this is the right approach at the right time. It's not just throwing the keys back to these business owners.）

坎普強調，該州目前有足夠床位和檢測，即使病例或仍持續增加，但已較一個月前的疫情暴發高峰期有更佳準備，有助控制該州疫情。

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美國總統特朗普一直希望加快復工挽救經濟，以助其總統大選選情，外界批評喬治亞州於疫情未完全穩定下提早復工。

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