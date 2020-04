【美國疫情】佐治亞州確診升仍復工 為助特朗普選情

美國的新冠肺炎疫情持續,但南部佐治亞州等多州仍復工,有醫療專家憂慮現時復工仍過早,憂慮疫情反彈。美國總統特朗普一直希望加快復工挽救經濟,以助其總統大選選情,外界批評喬治亞州於疫情未完全穩定下提早復工,是犧牲民眾健康來作政治賭注。

美國南部多個共和黨控制州份,配合特朗普重啟經濟,包括南卡羅來納州、田納西州、佐治亞州、內布拉斯加州和德州。華府首席傳染病專家福西(Anthony Fauci)警告,過早復工或得不償失。但特朗普希望成功連任,復工復產挽救經濟成爲其能否勝選的關鍵。

屬共和黨的佐治亞州長坎普(Brian Kemp)宣布,由周五(24日)起重開美甲店、健身室等店舖,餐廳、戲院等場所則料於下周一(27日)重開。佐治亞州的復工計劃,甚至較特朗普(Donald Trump)本來提出於5月1日復工的計劃更進取。

根據佐治亞州政府的統計數字,該州周一(20日)單日增幅雖跌至36宗,但累計增至約1.93萬宗,仍較月初的約9,400宗增約1倍,確診增幅僅於最近3日回落,未完全趨向緩和,不符合白宮對各州重開前14日的病例有持續下降的指引。

美國前政府顧問及醫學專家賴納(Jonathan Reiner)指,佐治亞州病毒檢測陽性率為23%。再加上該州的檢測率相對較低,可能仍有不少患者未確診。但作廣泛檢測的德國平均檢測陽性率僅為7%,只僅於周一逐步放寬讓小型商店重開。賴納指佐治亞州的疫情並未減輕,批評坎普執意宣布復工等同瀆職(dereliction)。

坎普承認復工或令確診人數上升,但他表示復工是考慮到經濟:

我認為這是正確時機及正確方式,而並非只是任由企業破產。

(I think this is the right approach at the right time. It's not just throwing the keys back to these business owners.)

坎普強調,該州目前有足夠床位和檢測,即使病例或仍持續增加,但已較一個月前的疫情暴發高峰期有更佳準備,有助控制該州疫情。

▲ 美國總統特朗普一直希望加快復工挽救經濟,以助其總統大選選情,外界批評喬治亞州於疫情未完全穩定下提早復工。